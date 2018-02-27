位置：美国佛罗里达州Longboat Key

标价：2650万美元

这处富丽堂皇的豪华宅邸被称作"Serenissima"（意大利语译为"威尼斯共和国"）。顾名思义，其继承了文艺复兴时期威尼斯建筑的典雅韵味，并拥有宽绰的空间和精美的装潢。室内外相融合的设计营造出明亮和通透的环境，而且使住户有机会与碧海蓝天亲密接触。

入口中庭的穹顶天窗以及通向露台和海滩的大型阳光房保证屋内拥有充足的自然采光。房地产代理公司Michael Saunders & Company卖方经纪人Michael Moulton说："在我从业的30余年里，我没有见过如此高雅气派的门厅。"此外，多处引人注目的娱乐空间与温馨舒适的家庭房和休息室形成完美的互补。

该物业由建筑事务所Clifford M. Scholz Architects创始人、知名建筑师Clifford M. Scholz倾力打造。在佛罗里达州西南部，他设计了超过100处备受赞誉的奢华住宅和许多在当地首屈一指的乡村俱乐部。据Moulton介绍，Scholz以精心的设计著称，并主持修复了该地区一些具有重要历史意义、堪称建筑瑰宝的古宅。

这处建于2005年的豪华大宅坐落在Longboat Key南端，地处荣获三A四钻评级的私人海滨度假村长船礁俱乐部(Longboat Key Club)内。Moulton将该俱乐部比作"顶级豪宅的地盘"。

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房屋

该物业占地1.18英亩，包含六间卧室、六间浴室和两间盥洗室，室内空间为1万9300平方呎，总居住面积多达3万5200平方呎。

设施

由于地处长船礁俱乐部，业主可以使用俱乐部的各种配套设施，包括45洞锦标赛高尔夫球场、20座人工草皮网球场、先进的健身中心、提供全方位服务的水疗区、正对海湾的游泳池、八家餐厅和设有291个泊位的深水码头等。

该物业拥有覆盖全屋的音响系统和可容纳10人的豪华家庭影院。从无边际恒温游泳池能饱览海滩和墨西哥湾的迷人风光。专业厨房配备JennAir平面电烤炉和烤肉架、Dacor烤箱和保温抽屉、Sub-Zero冰箱和冷柜、Asko洗碗机等高端电器，并搭配手工切割的水晶抽屉把手。

另有燃气壁炉、10车位车库和精美的鸟笼造型电梯等设施。

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周边

“Serenissima"距离马戏大师约翰·林林(John Ringling)于近一个世纪前兴建的大型户外购物中心St. Armand’s Circle还不到三英里，只需10分钟路程即可抵达。这个久负盛名的旅游岛汇聚了138家各具特色的商户，包含店铺、餐厅、热带植被、休闲庭院和复古雕像等，而且当地经常举办豪车展、美食鉴赏、品酒会、艺术博览会和音乐节等活动。

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经纪人：Michael Moulton, Michael Saunders & Company

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