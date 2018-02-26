位置：美国纽约市曼哈顿

标价：399万5000美元

这套转角公寓位于曼哈顿上东区一幢合作公寓楼，由20世纪早期在纽约享有盛誉的著名建筑师埃默里·罗斯(Emery Roth)操刀设计。透过玻璃大窗可饱览东面和南面的风光，并俯瞰西侧的中央公园美景。

该物业拥有灵活的平面布局，包含三间卧室，业主也可将其中一间卧室作为客厅使用。

罗斯的设计以大空间和高举架著称，并搭配宽敞的衣帽间。

屋内拥有2200平方呎的居住空间，分布着门厅、走廊、附带员工通道的储藏室、更衣室、办公室、大客厅和餐厅。

主卧包含套间浴室和超大步入式衣帽间，并与第三卧室连通。次卧设有私人套间浴室和步入式衣帽间。

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现业主是文化传播公司Bondardo Communications的创始人Michela Bondardo，她于2014年买下这套公寓，当时正是看中其位置优越，而且毗邻中央公园和众多博物馆。Bondardo说："该物业兼具乡村和都市气息，并散发出浪漫的法式风情。"

遗憾的是，Bondardo在有机会入住之前接受了一份来自意大利的工作邀请。她说："我相信，对于具有审美和品味的买家而言，它将成为一个理想的住所。"

这套上东区公寓原本要价425万美元，但新年过后下调了25万5000美元。

房地产代理公司Keller Williams卖方经纪人Janet Wilkinson说："降价以后，致电询问的客户明显增多。"

房屋

该物业内设三间卧室、三间浴室和一间盥洗室，建筑面积为2200平方呎。

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设施

这幢坐落于第五大道的公寓楼为住户提供贴心周到的全方位服务，楼内配备24小时门卫、两部专人值守的电梯、洗衣房、储藏室、设施齐全的健身房和自行车房等。气派的大堂最近经过翻修，镶有奢华的花岗岩地砖。

周边

该物业距离弗里克美术收藏馆(Frick Collection)和中央公园仅几步之遥，而且周边遍布顶级餐厅和商店。

经纪人：Janet Wilkinson, Keller Williams

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