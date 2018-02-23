位置：墨西哥洛斯卡沃斯(Los Cabos)

标价：1850万美元

这处西班牙风格的豪华大宅坐落于洛斯卡沃斯高档社区Villas Del Mar in Palmilla的山坡之上，与湛蓝澄澈的科尔特斯海(Sea of Cortez)的垂直距离约为282呎。

该物业开发商、建筑设计公司Cardón Land Co.联合创始人Roberto Moreno说："屋内任何一个角落都回荡着涛声。"他将这种舒缓悦耳的享受归功于室内外相融合的设计和优越的地理位置。Moreno补充道，开放式平面布局和一览无余的视野使眼前呈现出海天一色的壮阔美景，成为居住体验中的最大亮点。

这处豪宅仍保有私密的环境，一条私家车道沿着山坡蜿蜒而上直达入口。穿过隐蔽的大门，映入眼帘是一栋充满墨西哥风情的海滨度假别墅，内有挑高的拱形天花板、精美的铸铁栏杆，以及光滑的大理石地面、石砖地面和实木地板。

屋内随处可见高档装潢和手工元素，如纯手工打造的家具和定制灯具等。全屋还装有先进的Savant智能家居系统，使业主能够轻松操控各种电子设备。

除此之外，这处可拎包入住的豪华大宅还拥有精挑细选的艺术藏品，收纳了许多拉丁美洲和墨西哥艺术家的佳作。多元化的艺术品为传统格局的空间增添了现代气息，同时反映了兼收并蓄、与时俱进的地方文化。

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房屋

该物业包含五间卧室、六间浴室和三间盥洗室，室内面积为9990平方呎，并附带4693平方呎的户外空间。

设施

除了集成化的智能家居系统以外，这处豪宅还配备专业定制厨房、备餐厨房、酒窖、媒体房、游泳池、按摩池、篝火坑、健身房和桑拿房等设施。

周边

多年来，Palmilla始终是下加利福尼亚半岛(Baja California)的一片清净之地，只有那些愿意到偏远地区长途旅行的游客才会造访此地。Moreno说："电影明星通常乘坐飞机前来，而冲浪爱好者大都选择自驾的方式。"如今，每周有超过500个航班往返于当地机场，而且不少私人停机坪也相继建成，交通便捷性大幅提高。

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科尔特斯海以丰富的物种、纯净的海水和优美的自然风光闻名于世，曾被著名环保人士、纪录片制片人雅克·库斯托(Jacques Cousteau)誉为"世界水族馆"。因此，有各种各样的海上活动可供当地居民和游客选择，包括赏鲸、垂钓和浮浅等。

作为高档住宅区，这里还拥有世界顶级的餐厅、商店和文化场所，从而满足高消费阶层的居民需求。

经纪人：Levi Weisser, Will Ott/Russ Collins, Espiritu at Palmilla, Los Cabos

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