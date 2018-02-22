位置：美国佛罗里达州Naples

标价：975万美元

这栋充满亚洲风情的海滨别墅坐落于佛罗里达州西南部小城Naples的中心地带，与安宁静谧的当地传统民居迥然不同。

卖方经纪人Chandler Marks说："该物业的回头率高达百分之百。骑车或驾车途径此地的路人都会禁不住驻足拍照。"

他说："买家可能想要一栋有别于当地典型住宅的房屋。这里非常安静，而且居民们十分低调。"

Marks称，现业主于2013年建成了这栋与众不同的住宅。他们一直在新加坡工作和生活，而且游历了整个亚洲。他说："他们在那里有很多生意，并且热爱当地的文化。"

业主用古老的梵文问候语将该物业命名为"Namaste“。

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Marks说："他们将这里打造成一处适合全家享乐的梦幻之家。屋内配备几乎所有的家具和用品，可随时拎包入住。”



业主选用了许多泰国和巴厘岛特有的建筑和设计元素，后者也是他们最喜欢的旅游目的地之一。客厅拥有一根来自巴厘岛的巨大中央支撑梁，上面的精美图案为人工雕刻；早餐区的天花板采用从巴厘岛采购的芦席进行装饰。

雨木制成的大餐桌重达2000多磅，在加盖屋顶之前用起重机吊装进屋内。壁炉炉膛上的石雕来自越南，餐具柜上摆放的圆瓮专门从柬埔寨定做。

别墅的外墙由科罗拉多州出产的粗石和巴厘岛的手工雕刻砖石砌成。

该物业的朝向经过精心设计，可远眺西面墨西哥湾的迷人风光。大部分公共生活空间位于顶层。

Marks说："三层是全屋的核心区域，包括美食厨房、办公室、餐厅和客厅。"

他补充道，"三层和屋顶的日光浴平台享有无与伦比的视野。"

二层拥有3400多平方呎的居住空间，分布着两间主卧套房、两间附带套间浴室的超大客房、媒体房和私人办公室。

Marks说："所有卧室装修考究，而且空间充足。"

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业主居住的卧室拥有柏木天花板并搭配胡桃木横梁，浴室包含由巴厘岛天然花岗岩打造的泡澡浴缸（重达2000多磅）、壁炉、室内淋浴间和室外淋浴间。

另一间主卧套房配备从泰国进口的手工雕刻床头板和来自巴厘岛的水磨石浴缸等。

入口建有赏心悦目的装饰喷泉，以及一组在那不勒斯生产、由手工雕花红木和玻璃制成的入户双扇大门。此外，大部分房门、门窗装饰和细木家具均由高档胡桃木打造而成。

房屋

这栋海滨别墅占地0.33英亩，内设四间卧室、五间浴室和一间盥洗室，建筑面积为5680平方呎。

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设施

配套设施包括近在咫尺的公共海滩、社区码头、毗连式三车位车库、全屋发电机、健身房、恒温海水游泳池和户外淋浴房，以及包含内置烤炉和篝火坑的户外厨房。

别墅四周被郁郁葱葱的绿色景观和花园所环绕，并摆放着从巴厘岛采购的手工雕刻花盆。花园内种有果树、椰子树、三角梅、兰花、茉莉花、喜林芋、凤梨和天堂鸟等植物，并饲养着壁虎和蜥蜴。

周边

Marks说："该物业距离海滩仅一个街区，而且与历史悠久、游人如织的那不勒斯码头(Naples Pier)只相隔两个街区。"此外，众多餐厅云集的南3街(3rd St. South)就在不远处。

经纪人：Chandler Marks/Ryan Clontz, Coldwell Banker Global Luxury

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