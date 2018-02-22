环域居获悉，前环球小姐、委内瑞拉政客伊林娜·萨埃斯(Irene Sáez)位于佛罗里达州科勒尔盖布尔斯(Coral Gables)的滨水华宅于本周三重回市场，但报价有所下调。

现年56岁的萨埃斯于1981年荣获"环球小姐"桂冠，后来步入政坛。她从1993年到1998年担任委内瑞拉查考市(Chacao)市长，并在1999年到2000年当选新埃斯帕塔州(Nueva Esparta)州长。1998年，萨埃斯曾尝试竞选总统，但以失败告终。这处1万1494平方呎的豪华大宅目前标价1549万5000美元，比去年3月首次挂牌时的1690万美元下调了约140万美元。

负责本次销售的房地产代理公司ONE Sotheby’s International Realty经纪人Dennis Carvajal称，最新报价反映出了迈阿密豪宅市场的现状。

据他介绍，虽然这处欧式豪宅建于2009年，但经过现业主的精心维护，看起来与新建物业无异。

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房产记录显示，萨埃斯及丈夫、西班牙出生的委内瑞拉商人Serafín García于2003年以330万美元买下宅基地。夫妇俩现居迈阿密，他们没有立即回应置评请求。

Carvajal称，该物业位于一个封闭式社区，内设六间卧室、八间浴室、正式餐厅和客厅、附带早餐角的先进厨房、配备木质吧台的家庭房以及镶有实木护墙板的图书室。

他告诉环域居，"屋内拥有高挑的居住空间，并镶嵌大理石地砖和实木地板。室内装潢全部选用高档建材，所有细节一丝不苟。"

这处豪华住宅享有140多呎的滨水地带，可直达比斯坎湾。户外设施包括石砖铺成的私家车道、附带热水池的游泳池、精心修剪的景观庭院、夏季厨房和带顶露台等。全屋装有Crestron家庭自动化系统，而且室内外空间均有环绕立体声音响覆盖。

此外，该物业还配备电梯和装有空调的四车位车库。

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