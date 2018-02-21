位置：美国加利福尼亚州旧金山

标价：699万5000美元

原业主Edward Coleman出生于英国，他从19世纪中期的 “加利福尼亚淘金潮"中赚取了大量财富。他和哥哥John在草谷(Grass Valley)拥有一家成功的矿业公司Idaho Gold Mine，但随着年纪渐长，兄弟俩决定放下他们的事业，迁居旧金山安享晚年。

1895年，Coleman投入巨资在太平洋高地社区(Pacific Heights)建造了一栋安妮女王风格的奢华住宅，与他哥哥的房子仅相隔几户。当Coleman与妹妹搬入新家时，他已经64岁，膝下无子，而且太太也已离开人世。

自Coleman去世后的一百年里，这处标志性的豪华宅邸只被交易了几次。

房地产代理公司McGuire Real Estate经纪人Robert Callan Jr.说："在旧金山市场上，这样的住宅难得一遇。拥有一块如此开阔的宅基地，就好比获得了一件稀世珍宝。”

Callan称，该物业得到了精心的维护和保养。作为旧金山的历史地标建筑之一，它经常受到旅行团的光顾，并被许多经纪人列为"必看房源"的前几名。

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现业主Tim和Ann Simon于2004年买下该物业，成为继Coleman兄妹之后第二户入住的家庭。此前，这处住宅曾被桥牌俱乐部、律师事务所和养老院租用。1960年代，该物业作为一家廉价旅馆对外营业，据报道"Country Joe and the Fish"乐队主唱、民间摇滚歌手乔·麦克唐纳(Joe McDonald)等一些音乐人和艺术家曾在这里居住。

1906年，一场地震引发的大火在城中肆虐，但这栋房屋幸运地躲过了劫难。

Tim说："大火恰好在门前熄灭。我们收藏了一些地震后不久拍摄的照片，可以看出房屋东面的所有建筑完全被摧毁。"

目前，主层的厨房已经被彻底拆除，新业主可根据自己喜欢的风格重新设计和施工。

此外，增建电梯和车库的计划已经获得批准。由于该物业被划分成两个地块，业主可以将另一块地用于建造花园或者直接出售。

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房屋

这处维多利亚风格的豪华宅邸建有一座塔楼，内设11间卧室、五间浴室、一间盥洗室和七座壁炉，建筑面积为7125平方呎。除了楼上三层以外，底层拥有1740 平方呎的居住空间，包含一间经过改造且附带用餐区的宾客/员工厨房、一间手工艺/机械房和一间洗衣房（全屋共有三间）。私家车道可停放五辆汽车。

该物业占地近四分之一英亩，现被分成两个具有独立产权的地块。其中一块土地建有主屋，另一块地分布着郁郁葱葱的景观花园，包含灌溉系统、棕榈树、玫瑰花和绣球花。

设施

Callan说："这些年来，房屋的精华部分保存完好，而内部是一处配备现代设施的舒适住宅。"

据他介绍，配套设施包括现代安保系统、迷你酒吧、按摩浴缸和中央空调，这在旧金山十分罕见。许多窗户装有隔音玻璃，从而保证住户能够安枕无忧。

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设计

设计师W.H. Lille的精湛技艺在室内装潢中体现得淋漓尽致，如红木护墙板、方格木质天花板和拼花实木地板等。一层和二层之间的楼梯经过三扇耀眼夺目的彩色玻璃窗。

多年来，Simon夫妇陆续增添了一些独特的设计。例如，他们在女儿的房间搭建了一座八呎高的游戏城堡。另有一间卧室被改造成游戏房，并采用五颜六色的威尼斯灰泥进行装饰，如同置身于一个充满奇思妙想的赌场，但绝对适合儿童。

周边

该物业享有市中心的部分风光，而且距离拉斐特公园(Lafayette Park)仅一个街区。周边几个街区分布着餐厅、咖啡馆、剧院和全食超市。经过一小段路程便能抵达金融区。

经纪人：Robert Callan Jr./Barbara J. Callan, McGuire Real Estate

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