1月加拿大房地产市场出现降温迹象,这主要是受2018年元旦正式生效的贷款新政影响。

根据加拿大地产协会(Canada Real Estate Association)近日发布的一份报告,剔除季节性因素后,2018年1月全国住房销量总计3万9609笔,刷新近三年来的最低水平。

该数值与2017年12月录得的4万6352笔相比减少14.5%,后者创下了过去64年的最佳月度表现。

尽管加拿大有四分之三的地方市场面临销售放缓,但包括多伦多和温哥华在内的主要都会区的跌幅更甚,因为这些热门市场的买家纷纷赶在去年年底购房,以免受到即将实施的贷款新政的冲击。

加拿大联邦金融机构监督办公室(Office of the Superintendent of Financial Institutions)出台的新规要求,未购买贷款保险且首付比例超过20%的借贷人必须进行风险压力测试,并上调他们的按揭利率。

加拿大地产协会主席安德鲁·佩克(Andrew Peck)表示,此举不仅抬高了贷款门槛和成本,而且极大地增加了市场不确定性。

佩克在一份声明中说:"新年伊始生效的贷款政策做出了诸多调整,使购房者感到不安和困惑。"

与此同时,1月份的住房销售与去年同期相比下降2.4%。

尽管如此,持续的供应短缺推动全国房价接连攀升。报告显示,今年1月新上市房屋数量(占所有地方市场份额的85%)锐减21.6%至6万2301处,达到2009年春季以来的最低点。

2018年1月,全国综合房价指数(Aggregate Composite Home Price Index)同比上涨7.7%至60万2100加元(折合48万717美元)。大温哥华地区仍是加拿大房价最高的住宅市场,其综合房价较去年同期大涨16.6%至105万6500加元(折合84万3510美元)。在大多伦多地区,1月综合房价同比上升5.4%至74万3200加元(折合59万3371美元)。

就物业类型而言,共管公寓在加拿大依然深受欢迎。2018年1月,共管公寓价格与去年同期相比飙升20.1%,涨幅位居所有物业类型的首位。

1月,联排别墅价格同比上涨12.3%;独户住宅价格的年增长率为2%到4%。

