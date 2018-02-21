1月加拿大房地产市场出现降温迹象，这主要是受2018年元旦正式生效的贷款新政影响。

根据加拿大地产协会(Canada Real Estate Association)近日发布的一份报告，剔除季节性因素后，2018年1月全国住房销量总计3万9609笔，刷新近三年来的最低水平。

该数值与2017年12月录得的4万6352笔相比减少14.5%，后者创下了过去64年的最佳月度表现。

尽管加拿大有四分之三的地方市场面临销售放缓，但包括多伦多和温哥华在内的主要都会区的跌幅更甚，因为这些热门市场的买家纷纷赶在去年年底购房，以免受到即将实施的贷款新政的冲击。

加拿大联邦金融机构监督办公室(Office of the Superintendent of Financial Institutions)出台的新规要求，未购买贷款保险且首付比例超过20%的借贷人必须进行风险压力测试，并上调他们的按揭利率。

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加拿大地产协会主席安德鲁·佩克(Andrew Peck)表示，此举不仅抬高了贷款门槛和成本，而且极大地增加了市场不确定性。

佩克在一份声明中说："新年伊始生效的贷款政策做出了诸多调整，使购房者感到不安和困惑。"

与此同时，1月份的住房销售与去年同期相比下降2.4%。

尽管如此，持续的供应短缺推动全国房价接连攀升。报告显示，今年1月新上市房屋数量（占所有地方市场份额的85%）锐减21.6%至6万2301处，达到2009年春季以来的最低点。

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2018年1月，全国综合房价指数(Aggregate Composite Home Price Index)同比上涨7.7%至60万2100加元（折合48万717美元）。大温哥华地区仍是加拿大房价最高的住宅市场，其综合房价较去年同期大涨16.6%至105万6500加元（折合84万3510美元）。在大多伦多地区，1月综合房价同比上升5.4%至74万3200加元（折合59万3371美元）。

就物业类型而言，共管公寓在加拿大依然深受欢迎。2018年1月，共管公寓价格与去年同期相比飙升20.1%，涨幅位居所有物业类型的首位。

1月，联排别墅价格同比上涨12.3%；独户住宅价格的年增长率为2%到4%。

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