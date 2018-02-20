位置：英国伦敦

标价：1000万英镑（折合1398万美元）

这套复式阁楼公寓位于泰晤士河南岸的Clink Street，享有优美的河滨风光、私密的居住环境、浓郁的美食文化和深厚的历史底蕴，可谓亮点十足。

该地区曾拥有伦敦最古老的监狱，又称"克林克监狱"(The Clink)。根据现场的历史纪念牌，监狱已于1780年关闭，但它的名字一直保留至今。

这个热闹繁华的街区遍布夜店、娱乐场所和各式餐厅，而该物业恰好处于所有休闲设施的中心。

根据挂牌信息，屋内采用半开放式平面布局，由三个生活区组成，并有一整面墙的嵌入式书架。厨房配备早餐角、红酒柜和高档用具等。

莱坊国际经纪人Matthew Smith说："这套公寓宛如一件隐藏的珍宝，低调内敛、毫不张扬。当您穿过熙熙攘攘的街道回到家中，您会豁然发现自己正身处一片开阔的空间。虽然该物业非常私密，但它位于伦敦的中心地带。"

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房屋

这套复式公寓内设五间卧室、五间浴室和三间会客室。

设施

据Smith介绍，充足的居住空间是该物业最具吸引力的一点。他说："在伦敦这个地段，很难找到7000多平方呎的住宅物业，尤其还是复式结构。"

由于大楼曾作为仓库使用，室内净高十分可观，其中主会客区采用双层挑高设计。

从每个房间和850平方呎的景观露台均能饱览城市天际线和泰晤士河的风光。挂牌信息显示，主卧和主会客区与露台连通，厨房毗邻一个独立的阳台。

Smith说："您可以远眺欧盟第一高楼——碎片大厦(The Shard)，以及温彻斯特大教堂(Winchester Cathedral)的遗址。"

全部五间卧室均附带套间浴室，另有盥洗室、健身房和学习区。

他补充道，车库内有两个停车位。

设计

Smith称，这套阁楼公寓由两座库房改建而成，因此保留了一些工业风格的设计元素，包括外露砖墙、实木地板、铸铁设备和木质横梁等细节。定做的房门和细木工制品与该物业的历史韵味完美契合。

Smith说："虽然屋内随处可见具有时代特色的建筑元素，但也不乏现代配套设施，包括全新打造的厨房、浴室和供暖系统等。"

周边

Clink Street地处南华克区和伦敦桥之间，可方便抵达伦敦桥地铁站。

Smith称，该物业的一大亮点是毗邻久负盛名的博罗市场(Borough Market)。从新鲜的禽蛋和农产品，到丰富的英式早餐，摊位和商店出售的食品琳琅满目、应有尽有。此外，居民还可以到附近的酒馆喝上几杯。

根据网站介绍，博罗市场已有1000多年的历史，所以说莎士比亚很可能曾在这里用餐。可以考证的是，只需几分钟的路程便可抵达环球剧场的原址。1997年，仿照原剧院建造的莎士比亚环球剧场正式开放，距离该物业仅几步之遥。

游客还可以到克林克监狱博物馆(Clink Prison Museum)了解这座历史久远的监狱的传奇，然后前往当地的酒馆和餐厅品尝美酒佳肴。

经纪人：Matthew Smith, Knight Frank

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