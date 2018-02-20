近日，中国海航集团作价9000万美元出售了纽约一栋历史悠久的豪华联排别墅，这一创纪录的价格比去年4月的买入价高出1050万美元。

根据一份提交市政府备案、由海航集团联合创始人陈国庆签署的文件，这家总部设在中国海南省的跨行业集团已于今年2月初达成出售协议，距其斥资7950万美元从身家丰厚的艺术品经销商威尔顿斯坦家族(Wildensteins)手中买下该物业还不到一年。

这栋始建于镀金时代的石灰岩豪宅坐落于东64街(East 64th Street)，由著名建筑师Horace Trumbauer操刀设计，建筑面积超2万平方呎。此前的85年间，这里一直作为威尔顿斯坦家族的画廊。

与此同时，买家通过一家被标记为East 64th Street Property Holdings的空壳公司隐藏了自己的真实身份，而该公司与特拉华州一家注册代理机构有关联。

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但据报道，这位超级神秘的买家正是乌克兰出生的亿万富翁莱恩·布拉瓦特尼克(Len Blavatnik)。现年60岁的布拉瓦特尼克担任实业集团Access Industries的董事长，同时也是华纳音乐集团(Warner Music Group)的所有人。他在《福布斯》全球富豪排行榜上位列第40名。

布拉瓦特尼克的发言人表示，他尚无法证实这笔交易。

然而，这位亿万富翁豪掷9000万美元买下该物业并不令人惊讶，因为他此前曾试图直接从威尔顿斯坦家族的手中购买这栋商业建筑。

为此，他于2016年将家族继承人大卫·威尔顿斯坦(David Wildenstein)告上法庭。依其申述，大卫曾口头承诺将这栋联排别墅出售给他，但法官随后驳回了他的诉讼。

根据房产记录，布拉瓦特尼克于2007年以5100万美元买下东64街的另一处豪宅。

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