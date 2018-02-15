近日，一位沙特王子以3600万美元将其位于纽约曼哈顿的特朗普冠名大厦——Heritage at Trump Place的超豪华三层公寓转手，屋内拥有安全密室和水族箱等设施。

根据登记备案的房产记录，纳瓦夫·本·苏尔坦·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特王子(Nawaf bin Sultan Abdulaziz Al-Saud)于1月底达成交易。这套由六个单元组成的复式公寓地处林肯广场(Lincoln Square)，网罗了大批极尽奢华的配套设施，包括一座兼作热水池的喷泉。

房产记录显示，买方被标注为一家以住宅地址命名的空壳公司。他们斥资3000万美元买下1万500平方呎的主屋，然后又花费600万美元购入两个原本供王子随从居住的六层单元。

该物业历时近六年时间、削价数千万美元才得以售出，而且前后更换了多位代理人。这套超豪华公寓于2013年以7500万美元首次挂牌上市，但几年后重回市场时价格却骤降至4850万美元。最终促成这笔交易的是房地产代理公司Engel & Volkers New York Real Estate经纪人Elizabeth Mercedes Berk和Noel Berk。

截至发稿，两人未能回应置评请求。

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纳瓦夫王子是沙特已故王储苏尔坦·本·阿卜杜勒-阿齐兹的32个孩子之一。他于2007年以165万美元在这幢位于滨河大道(Riverside Boulevard)的大厦买下第一个单元，然后在接下来的三年里又相继购入其他七个单元，总共花费约2500万美元。

尽管纳瓦夫王子通过一家有限责任公司隐藏了自己的身份，但2007年一起与其交易有关的诉讼披露了他的姓名。

纳瓦夫王子着手将其中六个单元合并成一套富丽堂皇的三层公寓。屋内拥有一间餐厅风格的厨房并附带寿司吧台，以及美容沙龙、健身中心和三个私家露台等。

他还加装了一些与众不同的豪华配套，如防弹安全房和海水鱼缸等。

房地产资讯网站The Real Deal率先报道了这则销售信息。

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