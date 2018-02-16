位置：美国加利福尼亚州比弗利山庄（Beverly Hills)

标价：389万5000美元

这处经过全面整修的豪华住宅建成于1930年代，占据一块宽阔僻静的宅基地，并且毗邻比弗利山庄首屈一指的商店和餐厅。

卖方经纪人Aaron Kirman说："该物业采用精美绝伦的蒙特西托-西班牙建筑风格，地处比弗利山庄的中心地带。"

他说："对于这条颇受欢迎的街道而言，这算是一块相当大的土地。宅基地本身就是一个主要卖点。"

自2000年以来，这处住宅一直由好莱坞资深制片人兼导演诺尔·挪塞克(Noel Nosseck)和他的妻子所有。

特色的建筑和设计细节包括西班牙进口瓷砖、铸铁旋转楼梯、木梁天花板、两个壁炉、拱形门道、落地双扇玻璃门和全屋实木地板。

定制厨房配备高档不锈钢用具。二层的主卧套房拥有拱形的木梁天花板，并能俯瞰枝繁叶茂的后院。

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房屋

该物业占地刚超过半英亩，包含四间卧室和四间浴室，建筑面积为3786平方呎。主屋对面建有一栋客用别墅，内设浴室和小厨房，目前用作家庭办公室。

设施

迷人的景观庭院种植着挂果的柑橘树和鳄梨树，并建有砖块镶边游泳池、户外厨房、徒步小径、多个休息区和观景平台。

名人效应

1970年代，挪塞克以电影导演的身份开始闯荡好莱坞，后来转型成为一名电视导演兼制片人。他曾指导《Downtown》、《伯克的法规》(Burke’s Law)和《神探亨特》等多部电视剧。目前，挪塞克在南加利福尼亚大学电影艺术学院(University of Southern California School of Cinematic Arts)教授导演和制片相关课程。

经纪人：Aaron Kirman and Neyshia Go, Pacific Union International

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