根据科威国际不动产旗下全球豪宅代理公司(Coldwell Banker Global Luxury)本周二发布的报告，在经历后危机时代连续八年的疯狂涨价之后，美国豪宅市场将迎来温和增长的"新常态"。

去年售价排在市场前5%和10%的交易记录显示，在全美近50个市场中，有迹象表明未来房价增速将趋于平缓但更加持久。与环域居此前报道一致，该报告强调，纽约和洛杉矶等地的高端物业价格开始企稳。

科威国际不动产合作伙伴、负责本次数据收集的豪宅营销研究所(The Institute for Luxury Home Marketing) 总经理Diane Hartley说："豪宅市场带动整体住房市场摆脱全球经济衰退的阴霾。在这一爆炸性增长的过程中，我们看到部分地区的房价出现有史以来最大的同比涨幅。"

Hartley补充道，"现如今，市场正逐渐回归一种更加典型的定价和销售模式，尤其是独户住宅。"

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买方市场

对于一些主要的都会区，房价表现比较疲软。在迈阿密和帕克城等地，富裕买家可以从过剩的住房供应和充足的议价空间中获益。

科威国际不动产和豪宅营销研究所参考了新屋库存、挂牌-销售价格比率和待售时间等指标，从而确定哪些城市的买家在豪宅交易中处于支配地位。

尽管南佛罗里达州楼市非常活跃，但豪宅买家很可能在博卡拉顿(Boca Raton)、德拉海滩(Delray Beach)和迈阿密取得议价优势。许多来自美国东北部、加拿大乃至加州的"雪鸟族"正受益于佛罗里达州相对便宜的豪宅价格。

科威国际不动产驻博卡拉顿销售助理Jonathan Postma在报告中称，"我们的绝大多数客户是从美国东北部和加州迁居此地，那里的房价动辄就要每平方呎3000到4000美元。但在这里他们可以买到每平方呎1000美元左右的全新精装住宅。"

根据报告，在滑雪爱好者看来，犹他州的帕克城(Park City)绝对是全美首选的豪宅市场之一。对于喜欢阳光充足的置业目的地的买家而言，他们在加州圣巴巴拉和亚利桑那州斯科茨代尔(Scottsdale)享有优势。

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卖方市场

相比之下，美国部分豪宅市场库存不足，无法满足购房者的需求，进而引发竞价大战，并使卖方占据主导地位。

一般情况下，这些地区的科技产业相对发达，吸引和造就了一大批新晋百万富翁。以硅谷为例，2017年该地区豪华公寓的成交价格平均比要价高出近8%。

科威国际不动产驻门罗帕克销售助理Brett Caviness在报告中称，"显然，首要因素是数量众多的高薪技术人员和企业高管。此外，还有不少追求长期升值空间的亚洲和欧洲购房者，他们的经济实力要强于本地买家。"

在西雅图，豪华独户住宅的挂牌天数中值还不到一周半的时间，成为全美成交速度最快的市场之一。

根据报告，卖家也能从旧金山、田纳西州纳什维尔和丹佛的火热楼市中获益。

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