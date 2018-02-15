位置：美国佛罗里达州迈阿密海滩

标价：1895万美元

这栋新建的滨水华宅坐落于一条相对安静的街道，但毗邻迈阿密海滩的热闹夜生活区。

卖方经纪人纳尔森•冈萨雷斯(Nelson Gonzalez)说："全屋共有两个楼层，一层和二层的净高分别为12呎和11呎。"

冈萨雷斯说："该物业的配套设施一应俱全，包括两个分别贮存白葡萄酒和红葡萄酒的酒窖。室内外还装有音响系统。"

穿过气派的双层中厅进入屋内，中厅的天花板采用外露的椽木结构，足有30呎高。

他说："从前门迈进屋内的那一刻，屋后迷人的海湾风光便映入眼帘。"

他补充道，"这栋房屋坐东朝西，业主可饱览壮美的日落和开阔的海湾。几乎从屋内任何一个角落都能眺望水景。"

宽敞的客厅建有壁炉，并镶嵌典雅的胡桃木护墙板。家庭影院拥有通过Savant智能家居系统操控的环绕立体声音响、159吋的宽屏电视和搭配半宝石台面的娱乐吧台。

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冈萨雷斯称，厨房为私人定制并从意大利进口建材，配备Calacatta大理石台面、中岛、Miele咖啡机和微波炉、两个Wolf烤箱和两台Asko洗碗机。厨房旁边是家庭房和早餐角。另有一间正餐厅。

上层的主卧套房内有镶嵌大理石砖的男女独立浴室、两个超大的步入式衣橱和两个可欣赏水景的宽敞露台。

该物业附带三个室内花园/庭院，其中两个建有石灰岩打造的装饰喷泉和种植兰花的景观墙。

他说："这栋豪华大宅实现了室内外空间的无缝融合，非常适合热爱户外生活的买家。"

据冈萨雷斯介绍，家具不包含在售价中，但可另行购买。

房屋

该物业占地0.49英亩，内设六间卧室、六间浴室和两间盥洗室，建筑面积为1万665平方呎。

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设施

配套设施包括三车位车库、电梯、家庭健身房和带有嵌入式木质书架的海景办公室。屋外拥有85呎长的私家海岸、重蚁木搭建的码头（可停靠大型游艇）和郁郁葱葱的景观后院，院内分布着恒温游泳池、阿根廷式烤炉、户外厨房和淋浴小屋。

周边

冈萨雷斯说："该物业毗邻南海滩和巴尔港，从位置上看几乎处于两者之间。"

他说："这里聚居着许多知名人士。我的客户包括雪儿、比利·乔尔、比吉斯兄弟、詹妮弗·洛佩兹和菲尔·科林斯等。"

拉格斯乡村俱乐部(La Gorce Country Club)就在附近，内有18栋高尔夫球场、网球场和游泳池等设施。

经纪人：Nelson Gonzalez, EWM Realty/Christie’s International Real Estate

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