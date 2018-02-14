位置：美国华盛顿特区

标价：282万5000美元

这栋经典的联邦风格住宅坐落于历史悠久的乔治城的中心地带，其属于华盛顿特区最负盛名的社区之一。

佳士得国际地产附属公司Long & Foster卖方经纪人Salley Widmayer说："该物业经过精心的翻修，从附带套间浴室的主卧，到下层的亲属客房，无不体现出奢华与气派。"

据她介绍，这栋三层的半独立洋房始建于1850年，享有私密的居住环境和充足的户外空间。Widmayer说："屋外建有引人注目的环绕式露台，而且主入口高于街面，这在该地区的历史住宅中并不常见。"

室内充满阳光，主卧套房附带一间专门打造的现代浴室，并配备独立淋浴间、泡澡浴缸和双洗手盆。其他特色设计包括宽敞的正式客厅及餐厅、两间额外的大卧室、两部楼梯和九呎高的天花板。

Widmayer说："厨房在2010年左右经过一次近乎彻底的改造，更换了除主要家电以外的所有物件，而这些也于去年替换完毕。"如今，厨房配备全新的Wolf六炉头炉灶及烤炉、Sub-Zero冰箱、Bosch组合式烤箱/微波炉、加装地暖的瓷砖地面和石英石台面等。另有一组通向露台的落地双扇玻璃门，同时可保证室内采光充足。

她补充道，"目前，已有各类潜在买家表现出兴趣，其中不乏打算置换大屋的家庭，以及考虑从郊区大宅搬到城中小房的年长夫妻。许多空巢老人希望迁居到更适于步行的市区，这已然形成了一种趋势。他们寻找的是兼具私密性、空间和便利的住宅物业，而这栋房屋刚好满足条件。"

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房屋

这栋半独立洋房内设四间卧室、四间浴室和一间盥洗室，建筑面积为3106平方呎。

设施

配套设施包括五座壁炉、独立的单泊位车库、覆盖全屋的实木地板，以及专用的洗衣房和储藏室。装饰一新的阁楼铺有地板，并安装伸缩式楼梯。

周边

Widmayer称，该物业位于一条安静的单行道，只需几分钟即可抵达乔治城所有的便利设施，包括潮流商店、高档餐厅、纪念碑、博物馆和美术馆，以及波托马克河(Potomac River)、沃尔特公园(Volta Park)、切萨皮克和俄亥俄运河国家历史公园(Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park)等自然景观。

经纪人：Salley Widmayer, Long & Foster/Christie’s International Real Estate

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