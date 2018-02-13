标价：220万英镑（折合312万美元）

位置：英国萨里郡卡佩尔(Capel)

这座历史悠久的庄园被称作"Osbrooks"，兼具都铎时期建筑的底蕴和魅力，以及现代住宅的舒适与便利。16世纪建成的宅邸经过翻修改造，目前已被列入二级历史保护建筑，其完美融合了古典与当代风格，内有横梁天花板、大量木质装潢和开放式大壁炉，外加柔和的用色、简约的美感和高品质的现代家具。

不同于许多都铎时期的住宅，该物业拥有挑高天花板和采光充足的空间，屋况良好，且现业主近期对其进行了翻新。

卖方经纪人John Fisher说："您可能觉得年代如此久远的古宅难掩破败，但它得到了精心的维护和保养，甚至不需要任何修缮。"

“Osbrooks"的悠久历史可追溯至1500年代，原本是一栋老屋的宅基地。房产记录显示，庄园的名字源自已知最早的业主Robert de Upbroke的姓氏，他于1282年买下该物业。根据宣传手册，当时这里建有一栋木屋。

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开阔的庭院富有生机和活力，包含大片精修草坪、交错纵横的小径、溪流和湖泊。一大亮点是齐整的景观庭院，部分区域由颇具影响力的英国园艺大师格特鲁德·杰基尔(Gertrude Jekyll)于20世纪早期设计。他的数百个作品遍布英国、法国和美国。

引人注目的主屋拥有高大的烟囱、陡峭的山墙，以及砖块和木材组成的外墙，从途径附近的道路根本无法窥见其全貌。

屋外的附属建筑设有健身房/车库、办公室、工作间和车棚。

该物业被宽广的农田所环绕，给人以一种僻静偏远的感觉，但实际上距离卡佩尔村还不到两英里。

房屋

这座庄园拥有14英亩的花园和土地，屋内内设八间卧室和五间浴室，建筑面积为5000平方呎。

设施

主屋旁边建有一座恒温游泳池，周围环绕着石板铺砌的平台、高大的砖柱和热水池。

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周边

卡佩尔村毗邻萨里山(Surrey Hills)地区，当地分布着商店、一家酒馆和一家幼儿园。

这个小村庄地处杜金镇(Dorking)和霍舍姆镇(Horsham)之间，与二者相距七英里。从两个小镇搭乘火车可前往伦敦。

该地区享有优美的田园风光，并比邻占地86英亩的自然保护区，行人可沿小路穿越其中。

经纪人：John Fisher, Sotheby’s International Real Estate

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