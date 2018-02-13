根据总部位于伦敦的房地产咨询和代理公司第一太平戴维斯(Savills)本周一发布的报告，2017年中国大陆城市的豪宅价格增长领跑全球。

在第一太平戴维斯分析的35个市场中，中国西南部城市重庆位列价格涨幅排行榜首位，当地高端物业的每平方呎均价为290美元，较上一年同期飙升48.5%。

尽管去年香港豪宅价格仅同比上涨6.4%，但不妨碍其稳居"全球房价最贵城市"的宝座，该地区高端物业均价为每平方呎4000美元，东京（3280美元）、伦敦（1770美元）和纽约（1570美元）紧随其后。

据第一太平戴维斯，就价格增长而言，中国大陆城市在前十位中占据五席，依次为重庆、天津(39.4%)、武汉(25.5%)、杭州(25%)和广州(12.2%)。

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只有两个欧洲城市——都柏林(12.6%))和阿姆斯特丹(10.7%)——跻身排行榜前十位，此外旧金山(12.3%)和温哥华(16%)成为唯一入选的美国和加拿大城市。报告显示，最后一个席位被东京摘得，日本首都的高端物业均价为每平方呎3280美元，年增长率为10.2%。

然而，从全球范围来看，也并非都是好消息，因为有三分之一的市场出现高端物业价格下跌或滞涨，其中不乏纽约(-2.7%)、伦敦(-3.3%)、迈阿密(-3.7%)和上海(-5.7%)等一些传统豪宅市场。但根据报告，所有这些城市在全球金融危机之后的几年里均取得了大幅价格增长，而且总体上房价仍高于10年前的同期水平。

报告显示，南非约翰内斯堡的表现在全部35个市场中垫底，高端物业均价较上一年同期下跌9.1%至每平方呎70美元。

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