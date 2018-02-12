位置：美国纽约曼哈顿翠贝卡(Tribeca)

标价：1450万美元

这套宽敞明亮的五卧顶层公寓位于曼哈顿翠贝卡区一栋引人注目的新建住宅楼，占据第九层一半的空间。

道格拉斯·艾丽曼地产公司卖方经纪人Dina Lewis说："业主享有近5500平方呎的居住面积，而且分布在同一楼层。其中，仅客厅就接近800平方呎，可谓名副其实的豪华大宅。"

据她介绍，该物业被命名为"顶层D座"，键控电梯直通典雅的入口门厅，另有两个独立的员工通道。

公共区域采用开放式平面布局，包括长宽各28呎的大客厅和相邻的餐厅。实木打造的滑门将媒体房与客厅分隔开来。

专业厨房配备早餐吧台、对开门冰箱、大型酒柜、两个壁式烤箱、内置炉头和超大洗碗机，所有厨具均来自高端品牌Sub-Zero和Miele。

Lewis说："这是一间可供就餐的大厨房，并且邻近中厅，极大地保证了自然采光。"

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她说："无论是在城中寓所，还是郊外住宅，我见过的其他任何厨房都无法与之相媲美。它算是整个公寓最大的亮点之一。"

穿过媒体房是一条通向卧室区的宽敞走廊。主卧套房包含一间宽敞明亮的卧室并配备三个步入式衣橱，以及两间共享私人豪华桑拿房的浴室。

其余四间卧室均拥有东向窗户、超大衣橱和套间浴室。

Lewis称，"顶层D座“坐北朝南，可以饱览南面的城市风光。透过主卧的东向窗户，业主还能远眺翠贝卡公园的美景。

这栋10层大楼共有27套公寓，其中最小的户型是三卧单元。”顶层A座“和”顶层B座“位于最高层，”顶层C座“和”顶层D座“各占九层的一半。

目前，建设施工接近尾声。她说："部分业主已经入住，而且大楼的运营管理也步入正轨。”

Lewis说："该物业已经彻底完工并且装饰一新，可立即拎包入住。"

屋内的家具陈设出自IMG公司设计师Cheryl Eisen之手，不包含在售价中，但可另行购买。她说："它正随时恭候主人的光临。"

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房屋

这套公寓内设五间卧室、五间浴室和一间盥洗室，建筑面积为5457平方呎。

设计

该项目前身是一座典型的工业厂房，经由建筑事务所BKSK的彻底改造后焕然新生。如今，全楼共有27个单元，包括三套三层复式公寓。室内装潢则由著名的丹麦建筑设计师托马斯·尤尔-汉森(Thomas Juul-Hansen)一手打造。除此之外，他还为顶级豪宅One57、明星主厨让·乔治斯·冯格里奇顿(Jean-Georges Vongerichten)旗下餐厅以及音乐制作人达蒙·戴西(Damon Dash)和电信业大亨迈克尔·希尔滕斯坦(Michael Hirtenstein)等客户的私人住宅设计室内空间。

尤尔-汉森的特色设计包括从老建筑回收的外露横梁、主浴室内的铸铁底座浴缸、平开玻璃窗和八吋宽的原色橡木地板。

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设施

楼内配套包括儿童游戏室、健身中心、自行车房、24小时礼宾和门卫服务，以及设有户外厨房和两个休息区的屋顶景观花园。

Lewis说："这是我见过的最别致的游戏室。它看起来像会登上设计期刊《家居廊》(Elle Décor)。我甚至愿意在这里举办晚宴。"

周边

Lewis将北翠贝卡誉为"整个翠贝卡的精华"。

她说："该地区毗邻周围所有的街区。步行五到十分钟即可抵达苏荷区、哈德逊河公园、唐人街或者小意大利。"

经纪人：Dina Lewis/Melanie Lazenby/Holly Parker/Trisha Riedel, Douglas Elliman

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