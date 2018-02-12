这栋位于华盛顿特区的联排别墅将于上周四以172万5000美元挂牌出售，这是该物业三十多年来首次上市。值得一提的是，当时尚未当选总统的约翰·肯尼迪与夫人杰奎琳·鲍维尔正是在此浪漫邂逅。

上世纪50年代初，记者查尔斯·巴特利特(Charles Bartlett)和妻子玛莎打算撮合时任国会议员肯尼迪和好友鲍维尔，遂邀请他们前往自己在乔治城Q街租住的砖砌别墅参加亲密的晚宴活动。

据环域居获悉，1989年巴特利特在现业主买下该物业不久后曾写信给对方，"我记得我们在花园里喝了鸡尾酒，然后到屋内享用晚餐。"

根据1996年出版的作家爱德华·克莱恩(Edward Klein)为肯尼迪夫妇撰写的传记《All Too Human》，年轻的纽约社交名媛鲍维尔就读于乔治·华盛顿大学(George Washington University)。她啜饮了古典鸡尾酒，并品尝了鸡肉砂锅，佐以豌豆和米饭。

这栋联排别墅始建于1895年，先后进行过多次整修，包括1956年的大规模改造，使得房屋面积扩大近一倍。巴特利特回忆道，那次晚宴的亲密氛围一定程度上要归功于紧凑的空间。

巴特利特在信中写道，"当时，房屋仅有现在的一半大小，所以八个人一起聚会显得非常温馨。"巴特利特曾荣获普利策奖，他于一年前逝世，享年95岁。

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前第一夫人的助理在1988年的一封信中也证实，肯尼迪和鲍维尔正是在这里邂逅。

目前，该物业拥有近2000平方呎的居住空间，包括三间卧室、三间浴室和一间现代厨房。

根据房地产代理公司TTR Sotheby’s International Realty经纪人Michael Brennan提供的挂牌信息，后院是这段传奇姻缘开始的地方，现如今铺有石板，并建有一个户外篝火坑。

Brennan的销售助理Jessica Brosey称，在上周上市之前，这栋联排别墅已经备受关注，许多潜在买家和经纪人前来询问房产的历史。

屋内保留了一些具有时代特色的元素，如实木地板和客厅的燃木壁炉等。

《华盛顿邮报》率先报道了这则挂牌信息。

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