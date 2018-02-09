位置：美国加州蒂伯龙(Tiburon)

标价：649万5000美元

这栋新建多层住宅位于加州海滨城镇蒂伯龙，开阔的露天平台享有180度观景视野。从塔玛珮斯山(Mount Tamalpais)、贝尔韦代雷泻湖(Belvedere Lagoon)和天使岛(Angel Island)，到金门大桥的两个巨大钢塔和旧金山市中心的风光，一切美景尽收眼底。

室内空间同样宽敞明亮，可谓一脉相承。两组折叠玻璃门将1000平方呎的露台与引人注目的大客厅分隔开来，后者包含拥有挑高天花板、简洁线条和高档装潢的开放式生活区及用餐区。

太平洋联合地产(Pacific Union Real Estate)卖方经纪人Tracy McLaughlin说："主要居住空间与宽敞的平台、开阔的草地、迷人的旧金山市区风光和壮观的金门大桥景色完美融合。"目前，她与苏富比国际地产的经纪人Barbara Major共同代理该物业。

这栋现代住宅引起了从事科技行业的潜在买家的极大兴趣，但McLaughlin也指出，优良的平面布局使其成为家庭住宅的不二之选。全屋共有五间卧室，包括位于上层的主卧套房。主层设有一间附带私人露台的卧室套房，非常适合那些需要独享空间的住户，或者作为客房使用。

设计团队还加装了一部服务全部楼层的先进电梯，为日常生活增添许多便利。

房屋

该物业占地约0.3英亩，内设五间卧室、三间浴室和一间盥洗室，建筑面积为4000平方呎。

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设施

屋内配备遥控燃气壁炉、定制智能照明控制单元、五摄像头监控系统和分区辐射供暖设施。厨房包含搭配四把吧椅的超大中岛、Caesarstone石英石台面、专门打造的步入式餐具室和高档不锈钢用具等。

值得一提的是，这栋现代住宅已获得建造下沉式游泳池的许可，而且拥有完备的基础设施。两条私家车道直通房屋正门，并能提供10个远离街面的停车位。

设计

该物业由建筑师Ted Bonneau携手以当代风格著称的建筑事务所OXBSTUDIO的设计团队倾力打造。McLaughlin说："屋内随处可见令人惊叹的前卫设计元素，如环绕客厅壁炉的金属框架、餐桌上方的悬空实木吊顶和盥洗室内具有金属质感的特色墙砖等。"

周边

McLaughlin说："这里距离当地一些世界顶级的餐厅和商店仅几步之遥，而且与旧金山渡轮码头只相隔几个街区。此外，出门便是一大片美不胜收的绿地，非常适合远足和跑步。"

该物业地处蒂伯龙数一数二的优质学区。

经纪人：Tracy McLaughlin, Pacific Union Real Estate in Marin County; Barbara Major, Sotheby’s International Real Estate in Mill Valley

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