根据总部位于加州的全球房地产数据公司CoreLogic本周二发布的一份报告，2018年日益增长的需求和有限的房源将继续推动美国各地的房价上涨。

据CoreLogic，截至今年底，该公司的房价指数预计将上升4.3%，而2017年已取得6.6%的涨幅。实际上，在去年最后五个月，全国房价同比上涨超6%。

CoreLogic总裁兼首席执行官弗兰克·马特尔(Frank Martell)在报告中称，"在积极的货币政策、经济和就业复苏以及住房供应短缺等因素的刺激下，房价将继续保持上行趋势。"

该公司指出，目前按揭利率仍处于历史低点，而且2017年底失业率已降至4.1%，创下17年以来的最低水平。

CoreLogic首席经济师弗兰克·诺萨福特(Frank Nothaft)说："收入和消费者信息的提高促进市场上涌现出更多的潜在买家。与此同时，日益增长的需求和有限的在售房源将继续推动房价上涨。"

2017年，西部五个州的房价涨幅遥遥领先，包括加利福尼亚州、爱达荷州、内华达州、犹他州和华盛顿州。除加州以外，其余四个州均取得了两位数增长。

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2017年全美房价涨幅最大的五个州 华盛顿 12% 内华达 11% 爱达荷 10.70% 犹他 10.70% 加州 8.20% 全国平均涨幅 6.60% 数据来源: CoreLogic

从都会区的层面来看，去年拉斯维加斯、旧金山、丹佛、洛杉矶和波士顿及其周边地区的房价涨幅名列前茅。

2017年全美房价涨幅最大的五个都会区 拉斯维加斯-亨德森-天堂市 11.20% 旧金山-红木城-南旧金山 10.10% 丹佛-奥罗拉-莱克伍德 8.10% 洛杉矶-长滩-格伦代尔 7.80% 波士顿 5.90% 数据来源: CoreLogic

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