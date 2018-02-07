位置：澳大利亚塔斯马尼亚州新城(New Town, Tasmania)

标价：超400万澳元（折合570万美元）

这栋气势恢宏的哥特复兴式别墅始建于1887年，由英格兰和苏格兰进口的优质砂岩打造而成。

该物业被称作"Stoke House"，过去15年来未曾易主。全屋共有三个楼层，包含20个房间，得到了现业主的悉心维护与修缮。

房地产代理公司EIS Property卖方经纪人Deb Stephens说："这是塔斯马尼亚州最宏大、最豪华的住宅之一。它附带4400多平方米的精修花园，宛如一处遗世独立的私人乐园。“

据她介绍，1880年代，塔斯马尼亚州时任副州长John Dodd爵士委托建造了"Stoke House”,而且在施工和选材过程中不惜成本。

Stephens称，该物业现作为主要居所，除了吸引寻找主要居所的购房者的目光以外，"还有一些潜在买家有意将其改造成精品酒店，并开辟花园和房屋用于举办婚礼和婚纱摄影。"

主客厅和厨房位于底层，这一层还设有一间可用作卧室的起居室。乡村风格的厨房配备电烤箱和燃气灶，装有脚轮的中岛便于移动。

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二层分布着大部分卧室、几间浴室和室内小眺台，以及一间小巧但实用的厨房，非常适合为宾客准备夜宵。

三层曾作为员工宿舍，包含两间阁楼卧室和一间浴室，并与塔楼和屋顶连通。

奢华典雅的室内空间保留了许多原始的精美建筑细节，如意大利工匠镶嵌的意式马赛克地砖、手工打造的实木壁炉架、Waterford品牌吊灯、人工打磨的红木楼梯和栏杆，以及大量使用的多种澳洲木材。

其他特色设计包括修葺一新的豪华宴会大厅、12呎或14呎的挑高天花板、华丽的顶冠饰条、彩色玻璃窗、宽幅踢脚板和黄铜配件等。

别墅四周的精修花园种有果树、蔬菜、芳香四溢的美丽花卉和可供孩子们攀爬的高大树木。

房屋

这栋豪华大宅占地1.09英亩，内设九间卧室、六间浴室和一间盥洗室，建筑面积为1025平方米（约1万1000平方呎）。楼上拥有一套附带独立入口的公寓，最初供门卫/佣人使用，包含两间卧室、浴室、休息室和厨房。

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设施

配套设施包括11个壁炉、酒窖、塔楼、电动大门和可存放园艺用具的三车位车库。

周边

Stephens说："热门的弗莱德学院(The Friends’ School) 距离该物业还不到一个街区，它是一所隶属于贵格会的男女混合制私立贵族学校。"

此外，步行10分钟即可前往北霍巴特(North Hobart)餐饮区和深受欢迎的食品店Hill Street Grocer，店内售卖各种新鲜水果、食品和酒水。

她补充道，驱车五分钟便能抵达霍巴特市中心。

经纪人：Deb Stephens, EIS Property

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