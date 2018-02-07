本周一，流行歌手赛琳娜·戈麦斯(Selena Gomez)再度尝试出售其位于德州沃思堡(Fort Worth)的豪华物业，并开出近300万美元的最新要价。

现年25岁的赛琳娜是土生土长的德州人。她于去年5月将这处位于封闭式社区蒙特塞拉(Montserrat)的五卧豪宅从市场上撤下。

根据佳士得国际地产附属公司Giordano, Wegman Walsh & Associates经纪人Richard Wegman提供的挂牌信息，这处石材镶嵌的英式住宅拥有超过1万平方呎的居住面积，包含充足的娱乐空间。

截至发稿，Wegman没有回应置评请求。

全屋共有两个楼层，其中一层为开阔的公共生活区，包括一间正对前厅的酒吧。宽敞的开放式厨房与客厅连通，内有气派的拱顶天花板和高大的石砌壁炉。

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此外，屋内还设有游戏房、配备豪华躺椅的家庭影院和手工艺室等。

根据宣传图片，屋内充满浓浓的少女情怀，比如小餐厅内摆放着两把超大的粉色天鹅绒座椅。

赛琳娜于去年推出了全新单曲《Bad Liar》。房产记录显示，2015年她通过业务经理Richard Feldstein（演员乔纳·希尔的父亲）买下该物业，但成交价不得而知。

一年之后，这处豪宅以近350万美元的价格挂牌出售，此后历经多次上市和退市。

该物业附带游泳池、果岭和可容纳八辆汽车的充足停车空间，与赛琳娜的家乡相距甚远。最近，这位昔日的迪士尼频道签约艺人回到了她长大的地方，并在一家酒吧门前的水泥柱上粘贴了自己的照片。她说："只要一有机会，我就会来这里。从许多方面可以看出，这里如今发展得非常不错。"

赛琳娜的发言人未就此事发表评论。

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