位置：美国蒙大拿州大天空(Big Sky)

标价：750万美元

这栋由粗犷石块和优质木材建成的经典别墅距离最近的雪坡仅几步之遥。住户可饱览周遭的壮丽景色，并能随意出入北美最大的滑雪胜地之一、占地5800英亩的大天空度假村(Big Sky Resort)。

房地产代理公司Big Sky Real Estate Co.卖方经纪人Ania Bulis说："出门便有一条滑雪道。"

她补充道，"该物业可直接滑雪进出，为住户带来无与伦比的度假体验。"

Bulis称，当地的年均降雪量为400吋左右。

这栋别墅坐落于龙恩山(Lone Mountain)海拔约8300呎的位置，地处月光盆地社区(Moonlight Basin)。

Bulis说："从外观来看，这堪称一处精美绝伦的建筑杰作。室内空间也同样引人注目，典雅的木质装潢永远不会过时。"

她说："三个楼层的后墙均装有落地大窗，美景仿佛触手可及。"

屋内包含全套家具，可随时拎包入住。

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两个高大的石砌壁炉贯通所有楼层，成为全屋的焦点所在。

Bulis说："其中包括一个气派的双面壁炉。"一面朝向厨房，另一面正对三层挑高的生活区和用餐区。

她补充道，三楼的两间卧室摆放着双层床铺，每间至少可容纳六人。

目前，月光盆地社区拥有约350户业主。Bulis说："这里非常适合户外休闲娱乐。除高山滑雪以外，还有雪鞋健行、越野滑雪、轮胎滑雪、冰球和溜冰等多种项目可供选择。"

她说："该社区拥有当地为数不多的天然湖泊之一。夏季来临时，居民可选择到湖滨游泳，驾驶游艇出航，以及飞蝇钓鱼、徒步和山地自行车等休闲运动。另有一座由杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus)设计的18洞传统高尔夫球场。"

Bulis说："这里可谓家庭度假的上佳之选。"

此外，居民可自愿加入俱乐部。据她介绍，普通会员和正式会员的年费分别为4500美元和9500美元。入会时，普通会员和正式会员还需一次性储值1万8000美元和5万美元。

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房屋

这栋私人定制别墅占地2.43英亩，内设七间卧室和八间浴室，建筑面积为6971平方呎。车库上方设有客用套房，包含卧室、浴室、厨房和客厅。

设施

屋内还拥有家庭影院、游戏房、洗衣房和存放滑雪装备的大房间。

附近的"月光旅店"(Moonlight Lodge)配备餐厅、游泳池和健身中心。

周边

Bulis称，该物业毗邻"月光旅店"和大天空镇中心，镇上分布着零售商店、餐厅和电影院。驱车大约一小时可抵达最近的博兹曼机场。

经纪人：Ania Bulis, the Big Sky Real Estate Co.

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