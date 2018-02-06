根据房地产数据公司CoreLogic上周四发布的一份报告，2018年1月澳大利亚主要城市住房价格下跌0.5%。

其中，悉尼房价较去年12月回落0.9%至88万4442澳元（折合70万336美元），位列跌幅榜首位。其他跌幅居前的城市包括墨尔本(-0.2%)、阿德莱德(-0.2%)、珀斯(-0.4%)、达尔文(-0.2%)和首都堪培拉(-0.1%)。布里斯班的房价与前一个月持平。

报告显示，今年1月，澳大利亚岛州塔斯马尼亚首府霍巴特的住房价格为40万9160澳元（折合32万4177美元），与去年12月相比上涨1%，成为唯一一个房价上扬的城市。

CoreLogic研究部主管蒂姆·劳力斯(Tim Lawless)在报告中称，"12月底到次年1月底，房地产市场活动通常较为平稳。由于缺乏提振市场的催化剂，如优惠的按揭利率或者宽松的信贷政策，我们预计这几大市场的表现将持续疲软。"

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2012年2月到2017年7月期间，悉尼住房价格飙升75%，并达到历史最高点。

然而，考虑到以往强劲的资本增长，该报告用"温和"一词形容今年以来的悉尼房价下跌，并指出绝大多数业主仍保有可观的利益空间。

尽管许多城市的房价回落，但上月澳洲偏远地区的住房价格微涨0.2%，而偏远地区的价格涨幅已连续四个月超越城市住房市场。

从全国范围来看，2018年1月澳洲住房价格累计下跌0.3%。

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