位置：英国伦敦

标价：495万英镑（折合690万美元）

这栋新近翻修的五层联排别墅坐落于肯辛顿-切尔西区(Royal Borough of Kensington and Chelsea)，包含五间卧室。屋后种有伦敦最大、最古老的无花果树，直到如今仍枝繁叶茂、硕果累累。这棵看似普通的古树高达30多呎、直径为25呎，扭转的树冠穿过花园的后墙延伸到街面。它的历史可追溯至1847年，即该物业建造初期。

房地产代理公司Russell Simpson总裁Jake Russell表示，尽管古树可能成为这栋联排别墅最独特的卖点，而且经常引得人们连声惊叹，但他指出，空间宽绰才是"最佳属性"。

Russell说："伦敦的联排别墅大多看起来狭窄逼仄，而该物业却拥有充足的居住空间。五个楼层的面积总计2400平方呎，这可以保证房间功能的多样性，满足业主的各种需求。"

据Russell介绍，目前已有形形色色的客户表达了购买意向，但该物业最有可能被一户家庭买下。他说："众多的房间、美丽的花园和毗邻国王路(King’s Road)及多所优质学校的良好区位使这里成为家庭住宅的不二之选。"

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房屋

这栋五层联排别墅内设五间卧室、三间浴室和三间会客室，建筑面积为2400平方呎。

设施

室内采用斯堪的纳维亚风格的简约装潢，开放式厨房/餐厅通向装有玻璃围栏的阳台。花园房拥有落地玻璃拉门，并与精巧的花园露台连通。Russell说："全尺寸拉门和天窗可以保证采光充足，进而营造出温馨惬意的家居氛围。"

亮点

根据挂牌信息，1525年红衣主教波尔(Cardinal Pole)在英格兰种下了第一株无花果树，因为他到意大利旅行期间非常喜爱这种水果。此外，切尔西堤(Chelsea Embankment)沿岸于1874年也栽种了大量的无花果树。该物业后方的古树要比它们早27年，而且仍不断结出香甜的果实。Russell说："一年四季都能挂果，至少有一半可以食用。如果业主想要制作无花果蛋糕，这算是莫大的福利了。"

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周边

这栋联排别墅距离国王路和哈罗德百货公司仅几步之遥。从附近的斯隆广场地铁站(Sloane Square Underground Station)搭乘环线和区域线，可以轻松前往伦敦各地。

经纪人：Jake Russell, Director at Russell Simpson

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