这栋"超级苗条"的联排别墅位于伦敦西南部巴特西，目前标价100万英镑（折合141万美元）出售。从外观便可看出，"瘦身别墅"(The Slim House)的名字恰如其分。

根据房地产代理公司第一太平戴维斯(Savills)上周发布的新闻稿，该物业仅宽7.5呎，共有三个楼层，被认为是伦敦最狭窄的房屋之一。

第一太平戴维斯驻旺兹沃思负责人Jasper Colliver在新闻稿中称，"独特的布局使其成为伦敦难得一遇的珍稀物业。经过前业主的扩建，这栋联排别墅现拥有1058平方呎的居住空间，巧妙设计的结构搭配合理的储藏区域和定制家具，最大限度地满足了住户的生活需求。"

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根据新闻稿，2013年总部位于伦敦的建筑事务所Alma-nac受当时业主的委托，为每个楼层制订了详细的扩建方案，并最终使总面积增加近三分之一。

如今，一层拥有两间会客室和厨房；主卧套房位于二层，包含更衣室和淋浴间；其他三间卧室和一间浴室分布在二层和三层。

这栋纤细的联排别墅曾参与拍摄英国住宅改造类节目《宏大构想》(Grand Designs)和《小空间大改造》(George Clarke’s Amazing Spaces)。

新闻稿中称，现业主、广告公司高管Aimee Luther于2014年买下该物业。

Luther说："这栋房屋可谓‘麻雀虽小，五脏俱全’，而且您不必担心楼上或楼下有邻居打扰。我敢肯定，新业主将和我一样，对拥有这样一处建筑杰作感到自豪。"截至发稿，Luther没有进一步回应置评请求。

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