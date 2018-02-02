位置：美国加利福尼亚州圣海伦娜(St. Helena)

标价：265万美元

这栋一居室独特小屋隐藏在加州纳帕谷的山林之中，由著名建筑师马克·米尔斯(Mark Mills)于1957年设计建造，其平面布局兼顾了美观与实用。引人注目的木梁天花板形如一个巨大的贝壳，生活区和卧室则环绕在包含厨房的柱形空间周围。

据2016年出版的《心目中的神奇贝壳》(The Fantastic Seashell of the Mind)一书作者Janey Bennett，原业主想要一栋"外观精巧、内部宽阔"的房屋。该书详细介绍了米尔斯极具创意的建筑作品。

米尔斯向建筑大师弗兰克·劳埃德·赖特拜师学艺。他从贝壳的结构中汲取设计灵感，因为它比其他同尺寸的形状包含更多的空间。房地产代理公司Pacific Union International卖方经纪人Scott Perry说："这栋别致小屋体现出了不可思议的创造力，可谓一件独一无二的建筑杰作。"

该物业占据超过七英亩的私人土地，茂密的红杉、橡树和松树林中分布着蜿蜒的小径。现业主Susan Curtin称，"对于我们和家人来说，这是一处绝妙的观景住宅。虽然它坐落于纳帕谷的中心地带，但仿佛与自然融为一体。"

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房屋

该物业占地约7.13英亩，包含一间卧室、一间浴室和一间盥洗室，建筑面积为875平方呎。其中，盥洗室独立于主屋，由现业主增建。这个额外的空间还被用作多功能房，内有储物柜和洗衣/烘干机。圆石铺成的停车场可停放六辆汽车。

设计

米尔斯以有机设计著称，这处住宅是他在景色优美的纳帕谷的唯一作品。他从未刻意宣传自己的设计，大多数客户是慕名前来。

Bennett表示，米尔斯曾宣称，"我的客户是大自然。"他主张就地取材，并从自然形态中寻找灵感。正如他的老师赖特，米尔斯也认同贝壳具有完美的结构。

周边

这栋独特小屋距离纳帕谷两个热闹的古镇——圣海伦娜和卡利斯托加(Calistoga)分别只需五分钟和10分钟的路程。卡利斯托加因豪华水疗和静修中心闻名，圣海伦娜则拥有许多大型葡萄园和世界顶级的餐厅。美国烹饪学院(The Culinary Institute of America)分校便落户于圣海伦娜此前的基督教兄弟会酒庄(Christian Brothers Winery)，为世界各地培养了一大批明日星厨。

一年一度的纳帕谷电影节(Napa Valley Film Festival)在圣海伦娜镇中心举办，届时当地的数十家酒庄将推出文化宣传、厨艺展示和现场品尝等各种活动。此外，郊外占地12英亩的Crane Park内建有圣海伦娜农贸市场，以及野餐地点、地滚球场和装有照明设施的网球场等。

据经纪人介绍，这两个城镇充满浓郁的地方特色，社区中的许多历史建筑得以保存并被改造成特产商店、画廊和餐厅。

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经纪人：Scott Perry/Jim Perry, Pacific Union International

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