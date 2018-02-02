根据莱坊国际本周四发布的一份报告，由于当前的政治动荡接近尾声，2018年上半年肯尼亚首都内罗毕的高端住宅市场将企稳回升。

报告指出，2010年到2012年期间，内罗毕高端住宅价格取得30%以上的年增长率，但近年来面临调整，这预示着市场正日益成熟，因为卖家逐渐给出合理的价格预期。

2017年，内罗毕高端住宅价格实现温和增长，其中前九个月上涨0.9%，而2016年同期下跌1%。尽管如此，去年的政治动荡导致潜在的买卖双方推迟行动，等到选举结束后再做打算，因此成交量持续低迷。

虽然活跃程度降低，但莱坊国际预测，随着市场趋于稳定，2018年高端住宅的成交量将有所增加。首都内罗毕和沿海城市蒙巴萨将继续获得国内外买家的关注。

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莱坊国际驻肯尼亚董事总经理Ben Woodhams在报告中称，"肯尼亚一直被视为理想的度假目的地。随着政坛阴霾逐渐消散，我们预测2018年度假物业投资将会增加，并伴随着强劲的经济复苏。"

根据报告，海外对肯尼亚度假物业的兴趣主要来自英国买家，其次是意大利人。他们比较青睐马林迪(Malindi)、瓦塔穆(Watamu)和拉姆(Lamu)周边的沿海地区，以及靠近肯尼亚山的纳纽基(Nanyuki)乡村地带和私人狩猎保护区内。

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