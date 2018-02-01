位置：美国纽约曼哈顿苏荷区(SoHo)

标价：1475万美元

这套通透性良好的全层公寓被称作"Loft 2"，来自曼哈顿下城苏荷区伍斯特大街(Wooster Street)的一栋新建住宅楼。

据房地产代理公司Core卖方经纪人Emily Beare介绍，这个位于二层的单元附带一处与楼面等宽的超大露天平台，足有70呎，包含石板铺砌的地面、景观绿植、大片人造草皮、配备户外厨房的带顶棚架和毗邻主卧的独立休息区。Beare说："它比许多联排别墅的后院还要宽敞。"

她说："您会感觉自己身处绿意盎然的公园之中。该物业绝对可以满足全部的娱乐需求。"

这栋八层大楼仅有六套公寓，包含顶层公寓在内的四个单元已经售出或签订销售合同。

Beare称，目前施工已接近尾声，预计将于2月中旬正式交房。

她说："室内装潢精致而典雅，既突显苏荷区的旧时代魅力，又具备21世纪的现代气息。"

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Beare说："该物业不仅拥有阁楼公寓典型的高举架，而且各种功能房间一应俱全。走进屋内的那一刻，您将立即感受到家的温馨。"

“Loft 2"获得了极大的关注。她说："已有三位潜在买家表明了购买意愿。”

楼内的键控电梯可直达公寓的私人入口门厅，然后通向宽敞的生活区和用餐区。

专业厨房配备最先进的电器、宽敞的步入式餐具室、Danby大理石中岛和台面。主浴室选用由Danby设计的大理石定制洗手盆、大理石镶嵌地砖和整片墙砖，以及6呎长的泡澡浴缸和独立的抽水马桶。

其他特色的建筑和设计细节包括18吋高的实木踢脚板、经过氨熏处理的白色橡木宽幅地板、Lutron一体化照明系统和保证采光充足的玻璃大窗等。

Beare说："所有窗户均为落地式设计，并有多扇拉门与露台连通。"

该物业的另一大豪华配置是预先安装的智能家庭自动化系统和Lutron电动百叶窗。

房屋

这套阁楼公寓拥有四间卧室和四间浴室，室内面积为4389平方呎，并附带一处设有户外厨房的1907平方呎的私人景观露台。

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设施

除超大露台以外，其他配套设施包括雕塑般的客厅燃气壁炉、私人键控电梯，以及配备标准洗衣机和烘干机的洗衣房。此外，大楼为住户提供24小时门卫服务和地下储藏室。

周边

这栋新建公寓楼坐落于曼哈顿下城的时尚地带苏荷区，比邻众多高档餐厅和零售商店。

Beare称，虽然该项目是全新的楼盘，但与整个街区的气质完美契合。

她说："伍斯特大街地处苏荷区的西休斯顿街(West Houston Street)和普林斯街(Prince Street)之间，算是我个人最喜欢的地段之一。这里的车流并不密集，而且设计店铺鳞次栉比。"

附近分布着苹果专卖店、Dean & DeLuca食品店、路易·威登、高端健身房Equinox、Baltazar和Mercer Kitchen等一众品牌商店。

经纪人：Emily Beare, Core

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