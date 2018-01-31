根据房产信息网站Redfin本周二发布的一份报告，2017年最后几个月，供应短缺导致美国的购房需求严重萎缩。

随着网站上的询盘和出价次数减少，去年12月，该公司发布的住房需求指数较前一个月下跌0.6%。该指数基于数千名客户的看房请求和出价数据，然后扣除季节性因素。

根据Redfin提供的数据，2017年12月看房请求较前一个月回落2.4%，出价次数则环比减少1.8%。

Redfin首席经济师内拉·理查德森(NelaRichardson)说："面对低库存，买家的购房意愿也大幅降低。"

她在报告中称，"2017年底，美国在售房屋数量较上一年同期骤降17万，意味着可供买家挑选和出价的物业大幅减少。2018年，库存水平将连续第四年成为影响房地产市场的主要因素。"

该指数覆盖了全美15个主流市场，虽然Redfin没有单独列出豪宅市场的表现，但旧金山和洛杉矶等房价高昂的大都市均包含在内。

数据显示，尽管求购住房的人不在少数，但愿意出价的潜在买家正逐渐减少。

据Redfin，买家的看房请求较上一年同期增加16.7%，但出价次数同比减少5.6%。

去年12月标志着库存水平已连续31个月下降。

关注环域居: