位置：苏格兰圣安德鲁斯(St. Andrews)

标价：175万英镑（折合240万美元）

根据宣传手册，这处始建于1860年的维多利亚式豪华古宅被称作"伊甸园城堡"(Eden Castle)，曾是苏格兰最古老的威士忌酿造商黑格家族的居所，其酒厂便设在附近的Guardbridge村。

在此居住过的黑格家族的子孙当中，最著名的莫过于第一代黑格伯爵、英国陆军元帅道格拉斯·黑格(Douglas Haig)。他在第一次世界大战的索姆河战役(Battle of the Somme)中担当指挥官。

屋内保留了许多维多利亚时期的建筑特征，包括华丽的木质楼梯、原始的大理石壁炉、完好的百叶窗、实木地板和随处可见的精美装饰线脚等。与此同时，在过去的四年里，该物业经过大规模的翻修改造，目前作为一家提供住宿及早餐的旅店来经营。

所有卧室和会客室均已修葺一新，重新绿化的景观花园堪称完美。因此，该物业既是一处豪华家庭住宅，又是现成的投资手段。

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第一太平戴维斯经纪人Jamie Macnab指出，对于买家而言，这处住宅当前的商业用途可以帮助他们避开针对苏格兰境内私人住宅的"严苛物业税"，意味着新业主只需缴纳4.5%的税款，而非适用于近12%的高昂税率。当然，物业的属性也可轻易变更为住宅。

房屋

这处奢华典雅的三层住宅占地5.3英亩，内设八间卧室和10间浴室，建筑面积为8447平方呎。四周建有精心规划的景观花园和开阔草坪，以及枝繁叶茂的林地。该物业还附带一栋915平方呎的门房，现被改造成包含两间卧室的客用小屋。

设施

主屋拥有图书室、超大酒窖和多个大理石壁炉，以及由最近业主翻修的装饰艺术风格的豪华家庭影院。

除作为客用小屋的门房以外，该物业还附带四车位车库和马厩院子，以及高大砖墙围成的美丽花园。花园分成四大块草坪，中央建有喷泉，周围环绕着宽阔的人行步道、花坛及果树。另有一个保留至今的大型温室，由两间别致的玻璃屋和一间花房组成。隐藏在围墙花园后方的多栋附属建筑为业主提供了充足的储藏空间。

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周边

Macnab称，历史悠久、风景如画的圣安德鲁斯镇地处法夫行政区，"几个世纪以来一直是宗教文化、教育和高尔夫运动的中心"。该物业距离久负盛名的圣安德鲁斯大学(St. Andrews University)不到四英里，这所高等学府创建于1410年代，属于英国最古老的大学之一，吸引了世界各地的莘莘学子前来求学。从这处豪宅可远眺伊甸河入海口(Eden Estuary)，并遥望标志性的皇家古典高尔夫俱乐部(Royal and Ancient Golf Club)，这个私人俱乐部将每五年举办一次公开赛。他补充道，圣安德鲁斯镇被誉为"高尔夫的故乡"，其历史同职业高尔夫运动一样深远。

经纪人：Jamie Macnab/Eleanor Robertson, Savills Country Houses

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