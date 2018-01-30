卖方经纪人称，澳大利亚最富有的家族之一罗氏家族(Roche)正在出售一处位于墨尔本市郊富人区图拉克(Toorak)的超级豪宅。该物业由六栋独立的房屋组成，有望打破维多利亚州的最高售价纪录。

罗氏家族依靠采矿业和房地产开发积累了大量财富。据澳大利亚世邦魏理仕(CBRE Australia)和房地产中介公司Abercromby’s Real Estate介绍，在过去的五年间，他们将其中的四栋房屋改造成现代住宅，而且其他两栋住宅的重建计划也获得批准，包括一栋始建于1920年代的豪华古宅。目前，两家公司共同负责该物业的销售工作。

现业主给出了4500万澳元到5000万澳元（折合3643万美元到4048万美元）的指导价，因此最终的成交价格可能打破去年由该社区另一处物业创造的维多利亚州最高售价纪录。据报道，一位外国买家于去年8月获得特批，以4000万澳元（折合3238万美元）买下图拉克黄金地段的一处占地1.3英亩的豪宅。

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据经纪人介绍，在罗氏家族之前，该物业的主人是英国石油公司前高管James Strafford-Fox和妻子Moyna，正是他们一手缔造了这处与众不同的超级豪宅。夫妇俩最先买入了1920年代建成、被称作"Windarring"的古宅，然后在接下来的20年里相继将其他五栋相邻的房屋收入囊中。

罗氏家族于2013年买下该物业，但具体的金额并未披露。Strafford-Fox夫妇将全部所得捐出用于阿尔茨海默病的研究。

Abercromby's主管乔克·兰利(Jock Langley)说："买家将有幸购得一处载入图拉克史册的住宅物业。"

该物业现由兰利与世邦魏理仕经纪人马克•维泽尔(Mark Wizel)共同代理。

这处超级豪宅包含三栋新建的现代住宅，第四栋在建房屋将于年底前竣工。此外，翻修改造"Windarring"老宅和重建另一栋独户住宅的计划也已经获得批准。

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尽管澳大利亚针对外国公民购房出台了严格的规定，但经纪人仍选择在全球范围内开展营销活动。

维泽尔说："墨尔本已跻身国际大都市的行列，海外买家对当地的房地产投资相当显著，他们主要来自中国大陆、香港、新加坡和马来西亚。

他补充道，"许多投资者都抱着永久性移民的目的，这意味亚洲买家非常看重墨尔本的豪宅市场。"

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