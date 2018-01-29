位置：意大利皮埃蒙特(Piedmont)

标价：1300万欧元（折合1586万美元）

这座建筑面积达2万8000平方呎的葡萄酒庄园坐落于意大利西北部皮埃蒙特的蒙菲拉托山区(Monferrato)，为业主带来无与伦比的奢华乡村生活。皮埃蒙特以丰富多样的美酒佳肴著称，最近被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

该物业名为"La Cascina Meraviglia"，可以360度欣赏小村庄Fubine的迷人景色。整个庄园占地9.39英亩，部分土地被用于栽种葡萄。除作为住宅以外，这里还是一个酿酒研究实验室。

不难看出庄园主人多纳托·莱纳蒂(Donato Lanati)对红酒的热爱。他被权威杂志《葡萄酒爱好者》(Wine Enthusiast Magazine) 誉为世界五大明星酿酒师之一，并于2015年在罗马举行的"葡萄酒奥斯卡"(Wine Oscars)中荣获最佳酿酒师的称号。

意大利苏富比国际地产卖方经纪人Alessandro Bonasera说："2005年，现业主斥资约1200万欧元（折合1464万美元）对所有建筑和设备管网进行了大规模改造。"目前，业主已经搬到另一处物业，他打算利用出售这座庄园的收入进一步拓展自己的葡萄酒生意。

更多资讯: 珍藏级红酒难得一遇 拍卖会提供最佳渠道

该物业享有安宁舒适的居住环境，周边分布着清幽的徒步小径，以及世界知名的餐厅、酒庄、高尔夫俱乐部和马场。根据挂牌信息，附近的几个小村庄以发源于罗马时期和中世纪的悠久历史而闻名。

Bonasera说："值得一提的是，当地留存了两个古老的地窖，可以在恒定的温度（14摄氏度或57.2华氏度）和湿度下贮存葡萄酒和食物。"

这座庄园由一处始建于18世纪的农舍改造而成，原属于身份显赫的Bricherasio伯爵家族。

房屋

该物业占地9.39英亩，部分土地被用于栽种葡萄。主屋内设11间卧室和11间浴室，建筑面积达2万8000平方呎。

设施

主屋共分为三个楼层，并附带地下室。除作为住宅以外，这里还是一个酿酒研究实验室。屋内拥有多间办公室、会议室、酒窖和专业级厨房，非常适合改造成一座精品酒店。

更多资讯: 私密奢华的加州纳帕谷葡萄酒庄园

名人效应

该物业的历史可追溯至1700年。1822年到1950年，这座庄园由身份显赫的Cacherano di Bricherasio伯爵家族所有。Emanuele Cacherano di Bricherasio伯爵于1899年创办了意大利汽车工业公司菲亚特集团(FIAT)，并负责管理工作，直至1904年。

自1950年以来，该物业一直闲置，后来被知名酿酒师莱纳蒂相中并买下。

周边

这座庄园坐落于皮埃蒙特的蒙菲拉托山区，当地因精致的美食以及巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯克(Barbaresco)等顶级红酒而众所周知。这片土地孕育了古老的酿酒文化，并出产多款久负盛名的葡萄酒。

该地区拥有秀丽的自然景观，为大量艺术创作提供了灵感源泉。时至今日，大部分区域尚未受到旅游业的侵蚀。放眼望去，您将领略到令人惊叹的无限风光，偶尔能瞥见山峰上耸立的尖顶教堂和城堡，而远方便是巍峨雄壮的阿尔卑斯山脉。

附近分布着几个发源于罗马时期和中世纪的古老小村庄。此外，这里毗邻通往米兰、都灵和热那亚的高速公路。

查看房源详情

经纪人：Alessandro Bonasera, Italy Sotheby’s International Realty

关注环域居: