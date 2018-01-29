最新调查显示，强劲的第二住房购买需求和新增的信贷活动助推房地产市场发展。

根据英国皇家特许测量师学会(Royal Institute of Chartered Surveyors)和总部位于葡萄牙的房地产公司Confidencial Imobiliário所做的最新调查，受强劲的购买需求和有限的住房供应推动，2018年葡萄牙房价预计上涨5%左右。

考虑到良好的市场基本面，两家机构在联合发布的月报中，将今年的房价涨幅预期从此前的4%上调至5%。他们的最新数据反映了截至去年10月的房屋交易活动。

市场数据表明，随着波尔图的买家询盘数量升至历史最高水平，2018年这座葡萄牙第二大城市有望实现更高的价格增长。

与此同时，作为葡萄牙豪华物业和第二住房的中心，2017年10月地中海沿岸的阿尔加维大区遭遇小幅放缓。

西阿尔加维是全国高端物业交易最活跃的地区，但该报告没有单独列出豪宅市场的表现。根据莱坊国际的全球豪华住宅指数(Prime International Residential Index)，2016年当地高端物业的价格较上一年同期上涨3%。

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Confidencial Imobiliário负责人里卡多·吉马良斯(Ricardo Guimarães)在报告中称，"葡萄牙的房地产市场还得益于新增的信贷活动。"

他说："这使得房价逐渐回归到金融危机爆发前的水平。"

吉马良斯指出，由Confidencial Imobiliário提供的市场指数仅略低于2010年时的峰值。

正如邻国西班牙，外国公民在葡萄牙买房和租房的数量日益减少。

他说："受旅游地产和短租物业需求上升的支撑，目前的市场信心非常高涨。"

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