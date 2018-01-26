位置：葡萄牙阿尔加维洛莱(Loulé)

标价：595万欧元（折合713万美元）

这处现代住宅坐落于葡萄牙阿尔加维大区，毗邻著名的Quinta do Lago高尔夫度假村。

葡萄牙苏富比国际地产(Portugal Sotheby’s International Realty)驻维拉摩拉办事处销售经理Sandra Vicente称，该物业于2013年建成，住户享有完全私密的居住环境和奢华精致的现代生活。极目远眺，Quinta do Lago度假村的开阔绿地和一望无际的蔚蓝海岸便可尽收眼底。她补充道，周边还分布着阿尔加维最棒的海滩和高尔夫球场。

主层拥有双层挑高的门厅和开放式公共生活区，以及三间卧室套房。

Vicente说："现代简约的厨房以灰白两色装潢为主，并与客厅和餐厅完美融合。这一空间采用美式设计，装有炉灶的中岛巧妙地将两大功能区分隔开来。"

上层拥有两间附带超大私人露台的卧室套房，其中包括内设步入式衣帽间的主卧。

底层分布着其他两间卧室（包括一间套房）、家庭影院、附带吧台的游戏室、洗衣房和储藏室。

据Vicente介绍，所有卧室以及餐厅和电视房等部分主生活区均铺有实木地板。她说："四周的墙面大都采用玻璃幕墙代替。"

更多资讯: 葡萄牙绿酒产区的梦幻酒庄

她说："该物业拥有精美的家具和摆件，以及无可挑剔的装修，堪称一处建筑杰作。"

房屋

这处三层住宅占地5.621英亩，内设七间卧室和七间浴室，建筑面积为1万107平方呎。

设施

配套设施包括游泳池、网球场、家庭影院、大花园和多处舒适的户外休息区。

周边

Vicente说："该物业距离Quinta do Lago的购物区约2.5英里，那里汇聚了一众奢侈品商店。此外，驱车五分钟即可抵达阿尔加维一些顶级的餐厅。"

她补充道，附近分布着Vale do Lobo海滩和Praia do Ancão海滩。

经纪人：Sandra Vicente, Vilamoura Office of Portugal Sotheby’s International Realty

查看房源详情

关注环域居: