这处近2万3000平方呎的新建物业坐落于佛罗里达州棕榈滩，本周以6150万美元挂牌上市，成为全岛售价第四高的住宅。

该物业由维生素制造商Vitaquest International的创始人兼首席执行官Keith Frankel和妻子Tammy Frankel所有。截至发稿，Keith未能回应置评请求。

据建筑师Mark Marsh介绍，尽管夫妇俩最终决定不搬入这处住宅，但它完全是按照他们所喜爱的百慕大风格建造。

卖方经纪人Jay Dewing称，纯白的外墙和经典的样式使其从该地区的同类物业中脱颖而出。他说："市场上这一价位的住宅大都为地中海风格。"

根据房地产网站Realtor.com的数据，该物业是全岛售价第四高的住宅，其所在的"亿万富翁街"( Billionaire’s Row)一带地处著名的海洋大道(Ocean Boulevard)，这里云集了众多面朝大海、背靠沃斯湖(Lake Worth)的超级豪宅。道格拉斯·艾丽曼地产公司的数据显示，2017年第四季度，棕榈滩豪华住宅的平均销售价格达到1750万美元。

这处豪华大宅拥有七间卧室、八间浴室和六间盥洗室，以及家庭影院、无边际游泳池、水疗区、四车位车库和客用别墅。另有一处独立的客房，内设三间卧室和其他生活区，并装有电梯。

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据苏富比国际地产，该物业占地近两英亩，附带200呎的私家海岸线和180呎的湖滨地带，分别位于享有盛名的大西洋海滩(Atlantic Beach)和沃斯湖沿岸。

Marsh称，这处住宅几乎完全被水包围，因此在设计时充分考虑了防风性能。他指出，该物业处于岛上地势较高的区域，距离海平面19.4呎，而且比当地的洪泛区高12呎左右。

尽管如此，房屋建在深厚的混凝土桩之上，即使面对强风暴，也能保证主体结构安然无恙。Marsh说："这可以称得上坚不可摧。"

值得一提的是，该物业距离美国总统唐纳德·特朗普的高尔夫及海滨度假胜地、素有"冬季白宫"之称的"海湖庄园"(Mar-a-Lago)不到两英里。

虽然与国家元首为邻可能极具吸引力，但也会面临出行方面的困扰。Dewing说："每当总统下榻庄园时，我们将受到交通管制。"

然而，Dewing表示，得益于宜人的气候、一流的餐厅、迷人的小镇风情以及毗邻迈阿密和劳德代尔堡等大中城市的地理优势，棕榈滩吸引了世界各地的超级富豪前来置业。

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