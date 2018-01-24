这处8100平方呎的豪华住宅坐落于温哥华贝尔蒙特大街(Belmont Avenue)——其因众多的昂贵物业和名人住户被昵称为"亿万富豪街"(Billionaire’s Row)，现以2800万加元（折合2248万美元）出售。



根据温哥华的房地产挂牌网站最贵房价排名，于本月早些时候挂牌上市的该物业，目前为全市第三昂贵的独户住宅。

这处双层住宅始建于1915年，占地近0.86英亩，可将周围的山水美景尽收眼底。全屋设有五间卧室、七间浴室、一间盥洗室，以及双层挑高的客厅、餐厅、美食厨房和家庭房/媒体房。

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房地产代理公司Macdonald Realty经纪Manyee Lui代理销售该物业。据挂牌信息显示，屋内还拥有配备热水池的室内游泳池、温室区、娱乐室和保姆房。Lui没有立即回应置评请求。

除此之外，该物业附带一间两车位车库和一个开阔的前院，并毗邻海滩、公园、高尔夫球场和不列颠哥伦比亚大学。

根据政府最新的估价数据，在不列颠哥伦比亚省最贵的10大豪华住宅中，有五处物业位于贝尔蒙特大街，其中包括慈善家、亿万富翁Joe Segal名下的豪华宅邸，该物业于去年以6300万加元（折合5058万美元）挂牌出售。

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