位置：美国纽约市翠贝卡(Tribeca)

标价：690万美元

该物业位于曼哈顿翠贝卡区的12层新建豪华住宅项目沃伦街12号(12 Warren)的一至三层。整栋大楼包含13个单元，由DDG建筑事务所操刀设计。

这套三层公寓被称作"Townhouse North“，其中底层附带一个私人户外花园。

DDG别出心裁地选用从纽约州北部卡茨基尔山区(Catskill)开采的青石作为外墙材料，极富层次感的造型给人以强烈的视觉冲击。此外，楼内空间和各个单元也随处可见混凝土与手工切割的青石组成的装饰元素，包括这套三层公寓以及其他的全层和半层公寓。

道格拉斯·艾丽曼地产公司卖方经纪人Tamir Shemesh说："该项目的优势在于，DDG承接了包括装潢和施工在内的所有工作，而且他们的设计创意十足。”

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据他介绍，约70%的单元已经售出，目前仅剩四个单元待售。大多数业主已经入住。

Shemesh说："该物业最与众不同的地方是其拥有超大空间。客厅天花板挑高足有22呎零7吋，这样的层高相当罕见。"

他说："我们领客户看房的时候，他们都会驻足感受其开阔的空间。"

DDG委托位于翠贝卡的巴西家居用品展厅Espasso的创始人Carlos Junqueira负责室内装潢。Junqueira与设计公司InPlus Inc.的首席设计师Cristiana Mascarenhas共同制定了整体方案，诠释了当代与本世纪中叶的巴西设计的精髓。

客厅家具包括出自知名设计师乔格·扎尔祖平(Jorge Zalszupin)之手的古典扶手椅、Carlos Motta设计的Koguma系列限量版落地灯、来自女设计师Claudia Moreira Salles的Cubos Libres系列茶几，以及设计天才 Ricardo Fasanello打造的Esfera系列复古单人沙发等。在相邻的办公区域，摆放着设计师Sergio Rodrigues的代表作Mole系列单人沙发及脚凳。其他房间拥有出自Giuseppe Scapinelli之手的餐椅、奥斯卡·尼迈耶 (Oscar Niemeyer)设计的ON系列矮桌，以及由Liceu de Artes e Ofícios和"巴西现代设计之父"乔奎姆•登雷洛(Joaquim Tenreiro)等人打造的一系列复古摆件。

Shemesh称，家具不包含在售价中，但可另行购买。

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其他专门定制的建筑和设计细节包括混凝土浇筑而成的天花板、7.5吋宽的奥地利白色橡木地板、落地大窗、分区温度控制系统和装有通风设备的洗衣间。简洁大方的旋转楼梯部分采用混凝土建成，犹如雕塑般贯通全部三个楼层。

厨房与客厅和餐厅连通，并配备由奥地利白色橡木装饰的定制漆面橱柜；Saint Laurent黑色哑光大理石打造的中岛、台面和防溅区；以及包含冷酒柜和抽油烟机在内的Gaggenau全套电器。暖色调的木质装潢与现代化的厨具相得益彰。

二层的主卧套房拥有步入式更衣室和豪华浴室，后者采用卡拉拉大理石和青石装饰墙面及地面，并配备镶有卡拉拉大理石的泡澡浴缸、Dornbracht花洒和Toto壁挂式双冲马桶等。

宽敞的次卧和第三卧室附带套间浴室和私人露台。次卫采用Ann Sacks迷你瓷砖、Duravit浴缸、Hansgrohe抛光镀铬配件、Robern镜面浴室柜和Toto双冲马桶。

房屋

这套三层公寓内设三间卧室、四间浴室和一间盥洗室，建筑面积为3788平方呎，并附带805平方呎的户外空间。

设施

楼内配备健身中心、24小时门卫和礼宾服务、自行车房以及可供购买的私人储藏室。

周边

Shemesh说："沃伦街上有一家全食超市(Whole Foods)。所有地铁线均经过翠贝卡区，这里的生活极为便利。"

他补充道，"该地区分布着一流的餐厅、零售商店和服饰店，并毗邻西侧高速公路(West Side Highway)。"

经纪人：Tamir Shemesh, Douglas Elliman