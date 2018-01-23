近日，曾属于"灰色花园"老宅(Grey Gardens)的原始马车房标价950万美元出售，这是该物业近56年来首次挂牌上市。



根据苏富比国际地产于本月早些时候发布的挂牌信息，这栋被树篱环绕的马车房占地1.1英亩，内设五间卧室和四间浴室。

挂牌信息显示，该物业拥有宽敞的家庭房、瓷砖地面、壁炉、落地双扇玻璃门和带顶露台。目前拥有3516平方呎的室内居住空间，但可扩建至5511平方呎。

此外，这栋马车房还附带可饱览水景的阳台、45呎长的恒温游泳池和独立的两车位车库。

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该物业始建于1896年，曾为"老伊迪"和"小伊迪"长期居住的"灰色花园"老宅的一部分。1975年，这对遁世母女的故事被同名纪录片《灰色花园》搬上荧幕，后来又在百老汇音乐剧和电视电影中演出。她们还是前第一夫人杰奎琳·肯尼迪的姑妈和表妹。

“灰色花园"的主屋已于去年12月以1550万美元售出。

据卖方经纪人\苏富比国际地产经纪Frank E. Newbold介绍，1952年，这栋马车房被分离出来作为一处单独的物业，后于1962年被现业主买下。Newbold和同事Marilyn Clark为共同代理该处房产。

Newbold说："这处物业目前作为遗产的一部分进行出售。"他谢绝透露业主的真实身份和当初的买入价格。

房地产网站Curbed率先披露了这则销售信息。

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