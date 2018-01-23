位置：美国佛罗里达州巴尔港(Bal Harbour)

标价：3300万美元

在比斯坎湾与大西洋交汇处的迈阿密海滩仅有两条水道，其中之一为人工开凿的Baker’s Haulover Inlet。而距离这条人工水道300码处耸立着这栋现代住宅。

道格拉斯·艾丽曼地产公司卖方经纪人Oren Alexander说："您可以随时随地到广阔的海面上泛舟，或者在清澈见底的水中畅游一番。"

他补充道，"您还可以游泳或划船前往附近的一处天然沙洲。"

Alexander说："这里拥有宛若热带绿洲的迷人风光和舒适便利的城市环境，可谓两全其美。"

他说："该物业兼具现代气息与古典魅力，左右对称的建筑结构透出一种平衡的美感。"

屋内拥有充足的居住空间，其中主客厅长80呎、宽25呎，并附带一个由橡木镶板打造而成的完整酒吧。

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Alexander称，超大主卧套房与房屋等宽，包含男女独立生活区，面积接近3000平方呎。

该物业营造出一种室内外相融合的视觉效果。他说："屋内装有自动玻璃幕墙系统，只需一个按钮，整面玻璃便能隐藏进上方的凹槽中。"

这栋房屋毗邻海湾和海洋的交汇处，因此周围拥有丰富的海洋生物。他说："几乎每到黄昏，您都能捕捉到海豚从水中一跃而起的精彩瞬间。"

房屋

这栋现代住宅内设八间卧室、九间浴室和一间盥洗室，建筑面积为1万1783平方呎。

设计

该物业由总部位于迈阿密的建筑事务所Oppenheim Architecture创始人查德·奥本海姆(Chad Oppenheim)操刀设计。该公司的项目还包括坐落于迈阿密市中心的50层摩天住宅楼Ten Museum Park。

Alexander说："查德以世界一流的现代住宅设计闻名遐迩。"

他说："更棒的是，查德也在迈阿密海滩附近居住，所以他深知如何充分利用户外空间。他的一些设计体现出与外界环境的自然融合。"

室内外景观则由设计师Fernando Wong倾力打造。Alexander说："Wong选用了枝繁叶茂的亚热带植物，粗略统计约有100多个品种。"

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设施

最引人注目的配套设施莫过于建在房屋与海湾之间的无边际游泳池（长75呎、宽17呎）。

Alexander形容道，"泳池装有一面玻璃墙，看上去如同一个巨大的水族箱。"

此外，该物业还附带户外夏季厨房和屋顶"空中酒吧"，后者包含篝火坑、按摩浴缸和配备燃气烤炉的吧台。

其他特色配置包括罗马石灰华地砖、私人码头、二层画廊、锦鲤池环绕的日式庭院和两个室内热带花园等。

周边

Alexander说："这栋房屋位于巴尔港，其为迈阿密海滩仅有的两个私人封闭式社区之一。"

据他介绍，该社区非常安全，并配备安保人员和流动巡逻艇。

Alexander说："该物业占据整个社区的黄金地段，门前便是开阔的海湾，西侧可欣赏日落美景。"

他补充道，这里还毗邻世界上数一数二的巴尔港购物街(Bal Harbour Shops)。

经纪人：Oren Alexander, Douglas Elliman

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