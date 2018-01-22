度假胜地汉普顿正值旅游淡季，但等到6月底这里将会是另一番景象。届时，纽约的精英阶层和来自世界各地的高净值人士，将涌入这个位于长岛东端的海滨社区享受惬意的假期生活。高端地产经纪公司科可兰集团(The Corcoran Group)驻汉普顿销售人员Ashley Farrel称，对于那些想赶在美国国殇日之前搬入度假屋的人们来说，现在是最佳购买时机。



虽然这意味着买家需要快速行动，而且可供选择的房屋相对有限，因为许多物业直到3月份才会挂牌上市，但同时他们将面临较少的竞争，所以更容易达成划算的交易。

Farrell说："没人愿意整个冬天都将房源握在手里。"她指出，销售高峰期通常为夏季前后。

她说："急欲脱手的卖家清楚地认识到，人们现在来这里不是为了海滩或者夏日派对。因此，当有买家出现时，他们更可能认真对待。"

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专家表示，同样的道理也适用于其他深受高净值买家欢迎的第二住房市场，如法国南部地区、意大利托斯卡纳和马萨诸塞州楠塔基特等。由于淡季的竞争较少，抢先行动的买家有望争取到更大的议价空间。

房地产代理公司Beauchamp Estates驻佛罗伦萨经纪人Lynne Davie说："我会建议意向买家马上乘坐飞机前来看房。"她主要销售托斯卡纳和科莫湖附近的物业。

把握当前买入良机，市场升温后将另当别论

Davie称，尽管目前托斯卡纳和科莫湖没有太多的竞争，但等到2月份大批新房源上市时，这种情况将彻底改变。她指出，这两大第二住房市场的传统销售旺季是在每年的2月到4月下旬，以及9月或10月。

Beauchamp Estates销售顾问Mirka Mikleticova称，在法国南部的蓝色海岸(French Riviera)，夏季度假物业的抢购热潮已经开启，并将持续到6月份，然后在9月到11月再度升温。

Mikleticova在一封邮件中写道，"议价的最佳时机通常是在年底。"她补充道，公司已经为来自世界各地的客户安排了快速的"一日看房活动"，以便他们在短时间内尽可能多地考察房源，然后着手进行购买流程。

Farrell说："汉普顿的房地产市场一般从3月份开始回升。"

据房地产代理公司Hunter, Reed and Co主管经纪人Steve DiFrancesco介绍，在靠近科德角的马萨诸塞州小岛楠塔基特，大多数买家直到7、8月才会做出置业决策，而最高成交量通常发生在9月、10月或11月。

DiFrancesco称，如果买家想要与急于卖房的业主取得联系，那么11月下旬到来年3月底的淡季正是时候，等到4、5月份新房源上市、市场开始回暖将为时已晚。

他说："与一位了解当地市场的经纪人合作，您将有机会在这期间掌握议价的主动权。"

冬夏两季度假胜地：最佳购买时机稍有不同

如果买家对主要吸引夏季游客的休闲目的地感兴趣，那么现在正值买入良机。但对于冬夏两季度假胜地，最佳购买时机可能稍有不同。

举例来说，在怀俄明州的杰克逊霍尔，度假者冬季前来滑雪，夏季可以到大提顿公园和黄石国家公园探险。房地产代理公司Jackson Hole Sotheby’s International Realty合伙经纪人Jake Kilgrow指出，买家应等到高山雪场于4月第一周关闭后再做打算。

他说："在滑雪季结束之后，国殇日之前，当地的房地产市场将持续放缓，而且夏季游客直到6月底才会大量涌入。"

Kilgrow称，这意味着在这两个月的空窗期，买家有机会引起卖家的注意，并给出一个令对方满意的报价，然后在国庆假期前达成交易。

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房地产代理公司Oliver Luxury Real Estate首席营运官、佳士得国际地产驻太浩湖负责人Mike Herman称，对于横跨加州和内华达州的旅游胜地太浩湖而言，情况与之类似，但今年的市场表现有望超越以往的大多数时候。

Herman说："通常，我们现在应看到市场开始放缓。但即使在湖滨地区，仍有新房源挂牌上市，而且不少人拿出他们的年终奖金购置度假屋。"

他表示，对于希望减少竞争的买家而言，4月中旬到6月的淡季或许是一个好时机。但就目前来看，卖家似乎不愿意降价。

全年度假胜地：没有明显的淡季和旺季之分

在马里布和夏威夷这样一年四季吸引全球高净值人士的旅游目的地，可能不会像其他度假胜地那样出现明显的淡季。尽管如此，总部位于洛杉矶的豪华地产经纪公司The Agency创始人之一Jonathan Ruiz表示，年初仍是一个不错的买入时机，部分原因在于这些热门市场的房价一路走高，加上住房供应十分有限，而且新开发项目寥寥无几。该公司计划于本月在马里布开设办事处。

他说："许多人刚过完假期便开始考虑明年的计划并为自己制定目标。如果他们的心愿清单包含购置一处全新的夏季度假屋，那么他们必须从年初就采取行动。"

Ruiz表示，幸运的是，目前马里布有大批新房源上市，而且一些此前滞销的物业以更低的价格重新挂牌。

他补充道，由于马里布的冬季气温也能达到80华氏度，潜在买家可以选择天气晴好时前去看房，而不必凭空想象这些物业在8月会是什么样子。

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设法打听线下房源，有望收获意外之喜

业内人士称，在任何一个夏季度假胜地，淡季时买家均有机会接触到线下房源或秘密房源。这类物业往往在登记到当地的多重挂牌服务平台(Multiple Listing Service)之前便已售出。

DiFrancesco说："以楠塔基特为例，淡季时会形成一个隐形市场。"他指出，销售旺季非常短暂，以致于许多尚未找到买主的高端物业在夏末被迫退出公开市场。

托斯卡纳、戛纳、杰克逊霍尔、汉普顿和太浩湖等地的房地产经纪人一致表示，他们通常知道一些没有公开出售的线下房源。

Davie称，对于意向买家而言，最好的办法就是在前往度假胜地之前致电经纪人，并事先描述一下他们心仪的房源。

经纪人可以从线上和线下的房源中帮他们挑选出符合条件的理想物业。

她说："然后，买家可以拿出大约一周的时间，专程前来考察这些目标房源。如果敲定其中一处物业，那么他们便可在6月以前乔迁新居。"