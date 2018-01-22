位置：英国伦敦菲茨罗维亚(Fitzrovia)

标价：1500万英镑（折合2030万美元）

这栋乔治亚风格的经典五层联排别墅，坐落于伦敦著名的菲茨罗伊广场(Fitzroy Square)。该广场为三届奥斯卡影帝丹尼尔·戴·刘易斯的收官之作《魅影缝匠》(Phantom Thread)的取景之地。

然而，刘易斯并非唯一一位与这座广场颇有渊源的英国名人。据英格兰遗产委员会 (English Heritage)记载，作家弗吉尼亚·伍尔夫和乔治·萧伯纳，以及国家美术馆(The National Gallery)首任馆长查理斯·伊斯特莱克生前均曾在这里居住。

莱坊国际驻马里博恩办事处负责人Christian Lock-Necrews称，尽管乔治亚式建筑在伦敦并不罕见，但充满时代特征且保存如此完好的花园广场却难得一遇。他说："大多数广场在二战期间不幸损毁，而菲茨罗伊广场堪称完美。"

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该物业于2017年5月首次挂牌上市，但夏季电影拍摄期间从市场上撤下。Lock-Necrews说："对于我们这些熟悉这栋房屋的人来说，都很高兴看到它成为电影取景地 。"

虽然这栋联排别墅在好莱坞新片中亮相，但它并非整个街区最贵的住宅物业。2017年2月，同样位于菲茨罗伊广场的"波士顿公馆"(Boston House)以2400万英镑（折合3300万美 元）成交。

Lock-Necrews称，与豪华开发项目中的同类物业相比，这栋联排别墅的性价比更高。他说 ："有时候，如果您想购买一套面积相当的公寓，可能需要花上4000万英镑或更多。"

房屋

根据莱坊国际的挂牌信息，这栋联排别墅拥有七间卧室、七间浴室和八间会客室，室内面积为1万500平方呎。

此外，该物业还附带屋顶露台、庭院花园和包含两车位车库的毗连式马车房。

设计

菲茨罗伊广场由新古典主义建筑大师罗伯特·亚当于1790年操刀设计。这栋联排别墅保留了诸多时代特征，如波特兰石砌外墙、悬臂式石面楼梯和高达四米的天花板等。

据Lock-Necrews介绍，该物业已被列入国家一级保护建筑。在整个英国，仅有2%的房屋获此殊荣。

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周边

菲茨罗维亚曾是一片波西米亚村落，如今成为隐形富豪的聚居地。Lock-Necrews说："虽然有些邻居财力雄厚，但不为公众所知。"

菲茨罗伊广场地处伦敦的中心地带，居民可方便前往沃伦街(Warren Street)和大波特兰街(Great Portland Street)的地铁站，而且步行不到半英里即可抵达摄政公园。

经纪人：Christian Lock-Necrews, Knight Frank

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