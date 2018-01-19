根据道格拉斯·艾丽曼地产公司本周四发布的一份报告，2017年第四季度康涅狄格州富裕城镇格林尼治(Greenwich)的豪宅市场重拾上升动力，高价房源的成交量好于上一年同期。

去年第四季度，格林尼治有19处超豪华公寓单元和独户住宅达成交易（售价排在市场前10%），与2016年同期相比增加18.8%。报告显示，这些物业的平均销售价格同比飙升68.7%至892万美元。

与此同时，所有豪华住宅的售价中位数同比上涨41.7%至646万美元。这个类别下最便宜的物业以465万美元成交，与2016年的最低值379万美元相比提高22.8%，反映出去年第四季度高价房源的销售表现明显好于上一年同期。

房地产评估公司Miller Samuel首席执行官、该报告作者乔纳森·米勒(Jonathan Miller)称，市场的强劲增长很大程度上是因为卖家做出让步。

他说："与几年前相比，卖家对市场现状有更清楚的认识。通过将期望价格下调至合理的水平，他们可以更快地达成交易。"

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2017年第四季度，实际销售价格与最新挂牌价格之间的折扣比例达到13.5%，比2016年同期翻了一倍以上。

米勒说："这19处超豪华物业的平均挂牌时间为310天，远远大于2016年第四季度的164天，预示着市场的积压库存正逐渐消化。"

他表示，许多定价过高且长期滞销的房源已经撤出市场。去年第四季度，市场上共有126处待售豪宅，与2016年同期的204处相比大幅减少。

因此，按照当前的销售速度，2017年第四季度住房存量的吸收速率已经从2016年同期的38.3个月骤降至19.9个月。

就整体市场而言，2017年底格林尼治独户住宅的售价中位数为180万美元，较上一年同期上涨13.4%，豪华物业的总成交量同比增加19.3%至136笔。

道格拉斯·艾丽曼地产公司总裁兼首席运营官斯科特•德金(Scott Durkin)说："格林尼治的住房销售明显好于过去，成交量非常可观，而且库存下降速度创12年来新高。"

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