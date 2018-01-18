位置：美国南卡罗来纳州查尔斯顿(Charleston)

标价：559万9000美元

这处始建于1780年前后的粉色住宅坐落于南卡罗来纳州查尔斯顿的"彩虹街"(Rainbow Row)，流淌着浪漫气息的街道上分布着13栋五颜六色的联排别墅。该物业包含四间卧室、四间浴室、两间盥洗室和一间明亮的客厅，并附带私家庭院、三个花园和独立马车房。

据房地产代理公司Handsome Properties卖方经纪人Debbie Fisher介绍，这是整条街上最大的地块之一。18世纪建成的"彩虹街"原本作为查尔斯顿港(Charleston Port)配套的混合型工作/生活区。这处住宅的外墙和花园均享有查尔斯顿历史保护地役权(Historic Charleston Preservation Easement)，意味着业主不得随意改动。

Fisher说："现业主是一位女商人，她买下该物业后对马车房、花园和主屋等各个空间进行了全面的翻修改造。"

根据挂牌信息，在保护主义建筑师Glenn Keyes和承包商Richard “Moby” Marks的共同努力下，这栋历史建筑重焕新生。

宽敞开阔的大厨房设有用餐区，并配备两个烤箱、Wolf燃气灶和气派中岛。

更多资讯: 绿意盎然的南卡罗来纳州海滨别墅

豪华主卧套房包含步入式衣帽间及男女独立浴室，精美的壁炉、外露横梁和拱形门道使其成为一处安宁静谧的休闲场所。顶层拥有一间起居室/客房。沿着屋外一条蜿蜒的私家小路，可以前往建有小型游泳池的其中一个花园。

屋顶平台和所有楼层均通有电梯。宾客可以在一层的入口门厅乘坐电梯直达楼顶，饱览库珀河(Cooper River)的壮美日落，以及小亚瑟·罗芙奥大桥(Ravenel Bridge)和半岛的风光。

附带的马车房与主屋分离，可单独出售或出租。住户可以绕过主屋，从街边的带顶步行道进入屋内。

马车房拥有美食厨房、客厅、两个壁炉、卧室、浴室、盥洗室、开放式书房和私人花园，非常适合用来招待亲友和其他宾客。

新业主还可以在马车房的图书室举办大型活动。这个房间采用挑高屋顶、外露木梁和壁炉，而且三面均有与花园连通的落地双扇玻璃门。

Fisher说："三个独立的花园各具特色，美不胜收。"

更多资讯: 视野开阔的南卡水景别墅

房屋

这栋联排别墅内设四间卧室、四间浴室和两间盥洗室，建筑面积为6471平方呎。

设施

该物业附带一间可停放高尔夫球车或微型汽车的小车库。此外，门前的街道还设有一到两个（取决于车辆的尺寸）业主专用的停车位。

周边

South of Board是全市首屈一指的高档社区，地处一个历史保护街区，可以将查尔斯顿港的迷人水景尽收眼底。

经纪人：Debbie Fisher, Handsome Properties

查看房源详情

关注环域居: