近日，电影制片人托马斯·图尔(Thomas Tull)将其位于加州小城千橡市(Thousand Oaks)的33英亩大庄园挂牌出售，标价8500万美元。他一手创办了传奇影业公司(Legendary Entertainment)，并且是美式橄榄球联盟劲旅匹兹堡钢人队(Pittsburgh Steelers)的老板之一。

据房地产代理公司RE/MAX卖方经纪人Jordan Cohen介绍，现年47岁的图尔和妻子阿尔芭在过去几年间先后购买了四个地块，进而形成了这座规模宏大的庄园。其中，前三块土地于2011年买入。环域居尚无法确认每笔交易的成交价格。

Cohen称，图尔将土地上的原有房屋拆除重建。整个工程耗时三年，最终打造成富丽堂皇的主屋及客用别墅。另一块土地经过平整，用以挖掘占地四分之一英亩的人工湖。

他补充道，主屋原本要小得多，如今全部空间都进行了重新规划。屋内拥有3万2000平方呎的居住空间，包含5000平方呎的超大主卧套房，以及一间杜比认证的隔音家庭影院，并配备20呎长的巨幅屏幕。

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室外的主游泳池附带一栋池畔房，里面配备喜马拉雅盐矿理疗室、远红外桑拿房和蒸汽房等水疗设施。另一座游泳池毗邻1万1000平方呎的客用别墅。

Cohen称，夫妇俩在几年后又买下了第四块地，用于建造全新的农舍，以及五英亩的有机农场和1万5000平方呎的温室大棚。

他说："我认为，与洛杉矶其他几处8000万美元以上的超级豪宅相比，该物业在配套设施、居住空间、占地面积和建筑质量等方面均脱颖而出。"

图尔曾出品了《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》、《哥斯拉》和《侏罗纪世界》等许多票房大片，截至发稿他未能回应置评请求。据率先披露这则销售信息的《洛杉矶时报》报道，图尔卖房的原因是他打算搬到匹兹堡。

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