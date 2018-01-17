位置：美国蒙大拿州大天空(Big Sky)

标价：779万5000美元

这处专门打造的豪华休闲寓所高踞在Andesite Mountain之巅，坐落于占地1万5200英亩的顶级私人滑雪和高尔夫社区黄石俱乐部(Yellowstone Club)。

房地产代理公司Yellowstone Club Realty卖方经纪人Dave Kisko说："该物业由厚重的蒙大拿州岩块和大量的回收木材建成。"

他说："它的工艺在整个俱乐部都算是数一数二。"

Kisko称，这处山顶豪宅建于2007年，提供全套家具，可随时拎包入住。屋内共有五个气派的落地石砌壁炉，其中两个位于原木风格的大客厅。他说："所有壁炉均为燃木壁炉。"

据Kisko介绍，该物业采用单层平面布局，两端拥有阁楼空间。他说："在远离客厅的地方，隐藏着许多适合独享安宁时光的私密空间。"

主卧套房包含健身房、超大衣帽间、浴室和壁炉，并与一处露台连通。四间浴室均镶有纯手工制作的大理石砖，并配备Lefroy Brooks卫浴产品。

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奢华而又质朴的厨房设有早餐角和嵌入式餐座，并毗邻一处被昵称为"灶台屋"的温馨休息区。Kisko说："这是我最喜欢的房间之一。"

他说："朝东面极目远眺，您可以将加勒廷岭(Gallatin Range)和黄石国家公园的风光尽收眼底。"

他补充道，"您还可以从屋后直接滑行去雪场。"

Kisho说："买家很有可能将该物业作为第二住宅。在这一社区的630户家庭中，仅有15户常年住在这里。"

黄石俱乐部的年费为4万1500美元，而且每年还需向业主委员会缴纳1万2000美元。办理入会时，买家需要一次性支付30万美元，但搬离后这笔资金将悉数返还。

他说："这里是一个真正意义上的小型社区，并配备齐全的高端娱乐设施。"

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房屋

该物业占地2.54英亩，内设四间卧室和四间浴室，建筑面积为5600平方呎。

设施

配套设施包括带顶门廊、三车位独立车库、满足全屋需求的发电机和地暖装置等。户外空间分布着热水浴缸和石板铺成的休息区，中央建有一个石砌篝火坑。

周边

黄石俱乐部地处落基山脉的加勒廷河(Gallatin River)西侧，靠近黄石国家公园西北角，距离蒙大拿州博兹曼及其机场约一小时车程。

该俱乐部以超一流的滑雪设施著称，拥有2700英亩的雪场。当地年均降雪量为300吋左右。

Kisho说："这里分布着100多条叫得上名字的雪道，规模和品质均领先于其他许多商业度假村。"

除此之外，俱乐部还配备18洞高尔夫球场、网球场、板球场、篮球场、室外游泳池和水疗区等。另有多家向会员开放的餐厅和零售商店。

经纪人：Dave Kisko, Yellowstone Club Realty

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