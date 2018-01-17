这处极具曲线美的豪华住宅位于美国亚利桑那州凤凰城市郊的棕榈峡谷(Palm Canyon)，据称是建筑大师弗兰克·劳埃德·赖特生前操刀设计的最后一个住宅项目，现以325万美元挂牌出售。

该物业于1959年动工，以原业主Norman和Aimee Lykes的名字命名为"Norman Lykes Home“，内部拥有3095平方呎的居住空间。房屋依山而建，流畅的曲面造型使其成为赖特设计的14处圆形住宅之一，令人联想起他的传世名作——纽约古根海姆博物馆(Solomon R. Guggenheim Museum)。

根据房地产代理公司The Agency于本月早些时候发布的挂牌信息，这处住宅最终于1967年由赖特的学生John Rattenbury主持建成。

卖方经纪人Roxanne Johnson说："新业主不仅可以购得一处梦幻般的豪华住宅，而且将成为这个在建筑史上具有里程碑意义的独特物业的管理者。"目前，Johnson及同事Jack Luciano和Raul Siqueiros共同代理该物业。

不动产记录显示，现业主Linda Melton于1994年以50万美元买下这处住宅。Johnson称，她是弗兰克·劳埃德·赖特的忠实粉丝。

据他介绍，1970年代，Melton偶然遇到一处由赖特设计的住宅，她告诉朋友们，有朝一日她会将他的一件作品收入囊中。1994年，当Melton驾车途经正在挂牌出售的”Norman Lykes Home"时，她立即致电经纪人表达了购买意愿。

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Johnson说："当Melton走进屋内的那一刻，她便知道这处住宅一直在等待她的到来。"但当时，房屋的状况不甚理想，因为这里此前被用作弗兰克·劳埃德·赖特建筑学院和基金会—— “西塔里埃森(Taliesin West)"的建筑系学生宿舍。

入手后，Melton聘请Rattenbury对室内空间进行翻新和修复。她的女儿Dee Dee Biggs说："我的母亲使其重新焕发生机，并一直精心维护。她在这里倾注了心血和灵魂。”

根据挂牌信息，这处双层住宅内设三间卧室（由原有的五间卧室改造而成）、三间浴室和大客厅。曲面墙壁上建有嵌入式壁柜，提供了充足的储藏空间。

该物业占地1.3英亩，附带一座可饱览壮阔山景的新月形游泳池。

据卖方经纪人，挂牌价格包含所有的定制固定式家具。

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