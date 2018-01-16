位置：美国佛罗里达州迈阿密海滩

标价：495万美元

这处经过现代化升级改造的装饰艺术风格住宅位于迈阿密海滩一个极其安静私密的地段。

房地产代理公司EWM Realty International卖方经纪人Nelson Gonzalez说："原来的老屋如今呈现出焕然一新的面貌。"

他说："该物业保养得宜，并拥有良好的平面布局，上层和下层各有两间卧室。宽敞的大厨房与家庭房连通。"

据Gonzalez介绍，这处新近翻修的封闭式住宅始建于1934年。高大的树篱可以有效保护业主的隐私。

特色的建筑和设计细节包括装饰艺术风格的原始楼梯、铺满全屋地面的意大利进口瓷砖、防飓风门窗和Lutron照明设施等。客厅拥有教堂式横梁天花板和燃木壁炉。

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厨房设有用餐区，并配备超大烹饪中岛、石英石台面、两台Miele烤箱、两台Miele洗碗机、Sub-Zero冰箱和冷柜。

主卧套房拥有超大露台、步入式衣帽间和豪华浴室（包含两个洗手盆、双花洒淋浴间及浴缸）。

另有正式餐厅、家庭影院和附带娱乐吧台的休息区，并可欣赏后院的美景。

Gonzalez说："由于这处住宅占据两块宅基地，屋后享有充足的空间，并植有开阔的草坪，这在许多同类物业中十分少见。"

他补充道，客用小屋采用灵活的平面布局，目前兼作客房和游戏室。

房屋

该物业占据两块绿意盎然的平整土地，总面积为1万7100平方呎。其中，主屋内设五间卧室、四间浴室和一间盥洗室；独立的客用小屋包含两间卧室和一间浴室。室内空间共计5799平方呎。

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设施

齐全的配套设施包括装有电动盖板的游泳池、儿童游乐场、配备制冰机和燃气烧烤炉的带顶夏季厨房、防飓风门窗、室内外监控摄像头、满足全屋需求的发电机和净水器、Savant音响系统和景观照明等。

周边

Gonzalez说："北湾路(North Bay Road)属于相当不错的高档社区，地处南海滩和巴尔港(Bal Harbour)之间，而且与二者相距不远。"

他说："这里不算是交通繁忙的主干道，除了当地居民出行以外，没有太多的车流。"

从该物业可步行前往拉格斯乡村俱乐部(La Gorce Country Club)，内有18洞高尔夫球场、网球场和游泳池等设施。

经纪人：Nelson Gonzalez, EWM Realty International

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