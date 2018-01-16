从20世纪初开始，第二大道地铁线(Second Avenue Subway)始终是纽约客一个可望而不可即的梦想，几经波折之后，它最终于2017年1月变成现实。目前，一期工程正式竣工，这个万众期待的交通项目将有效缓解曼哈顿东区的出行压力。

当Q线延伸工程于2007年启动时，《纽约时报》曾预测，"它将为第二大道及东区聚拢更多的人气。"事实证明，他们的预言是正确的。

根据房地产网站StreetEasy为环域居搜集的数据，去年三座新地铁站周边的房屋售价中位数的涨幅要高于附近其他地区。

道格拉斯·艾丽曼地产公司经纪人Richard Steinberg称，拥有其中两座车站的约克维尔(Yorkville)从延伸线工程中获益最多。这个社区横跨东79街(East 79th Street)到东96街(East 96th Street)，介于第三大道(Third Avenue)和东河(East River)之间。他估计，他有多达80%的业务来自上东区。

StreetEasy的数据显示， 2017年当地房屋售价中位数同比上涨1.2%至89万美元，尽管低于相邻地区，但约克维尔是2013年以来曼哈顿少数几个房价得以连年上涨的社区之一。与此同时，在上东区西北角以博物馆和美术馆著称的富裕社区卡内基丘(Carnegie Hill)，2017年房屋售价中位数达180万美元；在稍微靠近曼哈顿中城的勒诺克斯山社区(Lenox Hill)，去年房屋售价中位数为127万5000美元。

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该公司高级经济学家格兰特·朗(Grant Long)说："早在2013年，约克维尔的房屋售价中位数还不到70万美元，按照曼哈顿的标准，算是相对便宜的。因此，该社区蕴藏着巨大的升值空间。随着地铁的开通，越来越多的纽约人将这里视为一个颇具吸引力的置业目的地。"

他补充道，"得益于相对低廉的房价和日益完善的交通系统，买家对约克维尔的兴趣不断增加，同时吸引不少房地产开发商到这个遍布二战前和战后建筑的社区开发新楼盘，进而推高了当地市场上的房源质量和价格。"

在第三大道以东的高端新楼盘中，具有代表性的是由建筑大师罗伯特·斯特恩(Robert A.M. Stern)操刀设计的东端大道20号(20 East End Avenue)、东95街200号(200 East 95th St.)的肯特大厦(The Kent)以及东89街360号(360 East 89th St.)的Citizen360大厦，这些项目均已于去年竣工。

地铁开通前买家兴趣已开始上升

Steinberg称，他发现地铁开通后，询盘人数急剧增加。他说："从大约六个月前开始，买家的兴趣与日俱增，这绝非偶然。"

他补充道，"但在地铁开通之前，很少有人愿意在这里买房。"

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第二大道地铁线的前两英里隧道和铁轨延伸至上东区，设置96街、86街和72街三座新车站，并途经现有的莱辛顿大道-63街车站(Lexington Avenue-63rd Street)。根据纽约大都会运输署的规划，Q线延伸线全程共有16座车站，北起金融区的汉诺威广场(Hanover Square)，南抵哈莱姆区的125街。美国交通部称，下期工程暂定于2027年到2029年贯通。

整个上东区由五个邮编区组成，分别为10021、10028、10065、10075和10128。就房屋售价中位数而言，新地铁站所在的三个邮编区的涨幅要明显高于其他两个邮编区。具体的数据如下：

根据StreetEasy提供的数据，在Q线72街车站所在的10021邮编区，2016年到2017年房屋售价中位数飙升15.78%至110万美元；从长期来看，这与2013年的84万3500美元相比涨幅高达30.4%。

数据显示，在86街车站所在的10028邮编区，2017年房屋售价中位数同比上涨14.15%至121万美元；相比于2013年的91万5000美元，累计增长率为32.24%。

在最北面的96街车站所在的10128邮编区，2016年到2017年房屋售价中位数的年增长率为2.5%，虽然落后于上述两个邮编区，但五年累计增长率遥遥领先。2017年，当地房屋售价中位数为115万美元，较2013年的78万美元激增47%。

在没有规划地铁站的10075和10065邮编区，房屋售价中位数较上一年同期分别降低5.7%和13.27%，但长期变化率要平缓许多，分别下降6.7%和上升6.3%。

根据StreetEasy的数据，2016年到2017年曼哈顿的房屋售价中位数同比上涨10.11%，而过去五年的累计增长率为33.53%。

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地铁开通加快周边基础设施建设

但地铁是该地区房价和关注度上升的唯一原因吗？房地产经纪公司Dolly Lenz Real Estate创始人多莉·伦茨(Dolly Lenz)说："这个问题就好比先有鸡还是先有蛋。哪个先出现呢？是第二大道地铁线？还是周边的基础设施？"

伦茨说："如果你让我猜，开发商会因第二大道线而押注这个地区。地铁规划的出台令相关公司加大他们的资金投入。大量资金涌入之后，吸引了更多的开发商到当地投资。"

房地产代理公司Compass经纪人Stacey Froelich指出，开发商并非唯一在该地区下注的群体。地铁开通以来，她发现当地涌现出一大批"此前因通勤问题而对上东区敬而远之的新买家。"

与此同时，她说："在地铁开通前，那些敢于购买第二大道周边物业的买家不仅得到了实惠的价格，如今更是获利良多。"

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