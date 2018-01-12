根据房地产搜索网站Trulia本周三发布的一份报告，美国500万美元及以上的超级豪宅增速超过100万美元区间的物业。

该报告称，在全美100个主要都会区，目前有4.3%的住宅物业价值100万美元及以上，数量是2002年同期的3.8倍。

在房价高昂的加州旧金山，2017年100万美元及以上的物业占全市住房总量的66%，与2012年22.4%的份额相比几乎增加两倍。

根据报告，在邻近的奥克兰，过去五年100万美元及以上的住宅物业增长近五倍，市场占有率从2012年的5.1%飙升至2017年的23.8%。

与此同时，500万美元及以上的超级豪宅的增速更是惊人，数量几乎是2002年的五倍之多。2017年，在全美100个主要都会区，有0.28%的住宅物业价值500万美元及以上。

更多资讯: 美国新税法如何影响房地产投资者和自住业主

仅去年一年，500万美元及以上的超级豪宅就激增了19.8%，比100万美元区间的物业高出2%。

根据报告，旧金山500万美元及以上的超级豪宅占比最高，约为全市住房总量的3%。纽约市长岛以2.2%的份额紧随其后，当地拥有度假胜地汉普顿(Hamptons)和大批价值百万美元的海滨物业。

Trulia高级经济学家谢丽尔•杨(Cheryl Young)说："总体上，超级豪宅的增速高于通货膨胀率。但在旧金山等某些住房存量较低的地区，随着大批高收入群体开始购房，几年前价值100万或200万美元的物业如今可以卖到500万美元。"

关注环域居: